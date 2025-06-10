TrendForce: зниження квартальних доходів виробників чипів скоротилося до 5,4%

10 июня 2025 г., 13:25

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Останні дослідження TrendForce показують, що глобальна галузь виробників чипів зафіксувала в першому кварталі 2025 року дохід у розмірі 36,4 млрд дол., що на 5,4% менше, ніж у попередньому кварталі. Спад був пом'якшений завдяки терміновим замовленням від клієнтів напередодні закінчення терміну дії взаємного звільнення від мит у США, а також завдяки продовженню дії програми споживчих субсидій Китаю 2024 року. Ці фактори допомогли компенсувати типовий сезонний спад.

У ІІ кв. очікується, що ефект від раннього закупівель, спричинених введенням мит, зникне, що призведе до загального уповільнення. Однак очікується, що постійний попит у рамках програми субсидування Китаю, а також накопичення запасів перед запуском нових моделей смартфонів і стабільний попит на АІ HPC підтримають завантаження виробничих потужностей і сприятимуть відновленню доходів 10 найбільших виробників.

TSMC зберегла свою домінуючу позицію з часткою ринку 67,6%. Хоча поставки пластин, пов'язаних зі смартфонами, скоротилися через сезонні фактори, стабільний попит на АІ HPC і термінові замовлення для випуску телевізорів (пов'язані з уникненням тарифів), допомогли обмежити падіння доходів до 5%, що в цілому склало 25,5 млрд дол.

Samsung Foundry впала на 11,3% у порівнянні з попереднім кварталом, продемонструвавши дохід у першому кварталі в розмірі 2,89 млрд дол. Обмежена участь у програмі субсидування споживчих товарів у Китаї, а також обмеження США щодо передових технологій, сприяли цьому спаду. Частка ринку дещо знизилася до 7,7%.

SMIC скористалася ранньою закупівлею запасів у відповідь на американські тарифи та китайські субсидії. Це допомогло пом'якшити зниження середньої ціни продажу, що призвело до зростання доходу на 1,8% до 2,25 млрд доларів, що дозволило компанії посісти третє місце.

UMC зберегла четверту позицію. Раннє накопичення запасів клієнтами допомогло зберегти стабільність поставок пластин і завантаження потужностей, хоча середня ціна продажу знизилася через щорічне коригування цін. Дохід знизився на 5,8% до 1,76 млрд дол.

GlobalFoundries, клієнти якої в основному розміщували замовлення для ринків за межами Китаю, не отримала вигоди від програми субсидій. У поєднанні з сезонним спадом, поставки пластин і середня ціна продажу знизилися, що призвело до зниження доходу на 13,9% до 1,58 млрд дол. і незначного скорочення її частки на ринку.

HuaHong Group посіла шосте місце з доходом 1,01 млрд доларів, що на 3% менше, ніж квартал тому. Нові потужності HHGrace сприяли цьому, а вибіркова стратегія низьких цін привернула нові замовлення. Однак дохід знизився після злиття з HLMC та іншими дочірніми компаніями.

Vanguard піднялася на сьоме місце з доходом, що зріс на 1,7% до 363 млн доларів. Запаси, сформовані під впливом тарифів і субсидій, підняли рівень завантаження потужностей вище типового для міжсезоння. Дохід зріс, а середня ціна продажу знизилася через більшу частку продуктів низького цінового сегмента.

Tower опустилася на восьме місце з доходом 358 млн доларів, що на 7,4% менше. Компанія сильно постраждала від сезонного спаду і не отримала вигоди від китайських субсидій.

Nexchip піднялася на дев'яте місце з доходом, що зріс на 2,6% до 353 мільйонів доларів, завдяки терміновим замовленням, пов'язаним з тарифами США та субсидіями Китаю.

PSMC замикає десятку лідерів з доходом 327 мільйонів доларів, що на 1,8% менше, ніж у попередньому кварталі. Хоча попит на виробництво пам'яті ослаб, термінові замовлення споживачів допомогли зберегти стабільний рівень завантаження потужностей.

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