Австрія надала Україні 281 тонн енергетичного обладнання

10 июня 2025 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Олександр Павліченко провів зустріч з Координатором Уряду Австрії на полях III Міжнародного саміту міст та регіонів. В ході зустрічі заступник міністра обговорив з австрійськими колегами напрямки співпраці в енергетичному секторі. Зокрема наголосив, що для посилення стійкості українська енергосистема потребує залучення міжнародних інвестицій, особливо у сфері атомної енергетики, «розумних мереж», розподіленої генерації, відновлювальних джерел енергії тощо.

Також Олександр Павліченко ознайомив австрійських колег з поточною ситуацією в українській енергосистемі, що вже понад 3 роки потерпає від постійних атак з боку росії, та поінформував партнерів про актуальні потреби для відновлення енергетичного сектору.

«Незважаючи на те, що 25 березня було оголошено про припинення ударів по енергетиці, з того часу зафіксовано понад 1200 інцидентів у різних секторах енергетики. У відповідь на ці виклики ми працюємо над посиленням активного та пасивного захисту енергетичної інфраструктури, прискорюємо ремонтні роботи, розбудову розподіленої генерації та ВДЕ», - зазначив Олександр Павліченко.

Також заступник міністра зазначив, що Фонд підтримки енергетики України залишається найефективнішими інструментом фінансової допомоги для відновлення енергосектору, та подякував Австрії за внесок 15 мільйонів євро до Фонду.

Олександр Павліченко наголосив, що Україна високо цінує надану австрійським урядом та приватними компаніями гуманітарну допомогу у вигляді критично важливого енергетичного обладнання, а саме 15 гуманітарних поставок загальною вагою 281 т.

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