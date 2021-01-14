Семь приоритетов Минцифры

14 января 2021 г., 13:25

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Крайне важное заявление, на мой взгляд, опубликовал Михаил Федоров. Анонсированы семь приоритетов в законотворчестве для «Министерства цифровой трансформации Украины» на 2021 г. Этот список можно критиковать (и я бы, конечно, наподдал), можно хвалить. Но на фоне окружающего и растущего день ото дня безумия в нашей действительности это выглядит как место до странного рациональное.

Это, знаете, как если бы прораб со сметой на ремонт в руках заявился на объект – в стационарное отделение для буйных – и вдруг не растерялся, а решил действовать с учетом обстоятельства. Врачи, например, рекомендуют заменить желтый цвет стен на голубой. И пошел прораб уточнять детали предстоящих работ. А буйные кричат, что голубой их тревожит и вообще кормят плохо и свиданий мало. А прораб, значит, рулеткой всё меряет и на болезных только морщится.

Мне, конечно, очень жаль, что закон №2655 «Про Хмарні Послуги» оказался на почетном седьмом месте. Я бы смело поставил его на третье-четвертое. Ну да ладно, пусть хоть так. Зная некоторые подробности рождения и развития этого документа, я просто радуюсь, как ребенок. Во всей этой каше и толкотне еще обращать внимание на такие глупости как ключевой мировой тренд – уже граничит с подвигом. Кто там в министерстве отвечает за облака, я так и не понял, но плюсов в карму человека по имени Александр Федиенко я бы точно добавил, будь на месте распорядителя судеб.

И не стоит обвинять меня в шкурничестве и педалировании своей выгоды. Меня радует уже любой уровень конструктивизма и желания что-нибудь полезное – пусть даже совсем небольшое – сделать в нашей стране. Хотя модернизация страны нужна всем нам позарез. Это уже почти никто в Украине не может, предпочитая увеличивать и без того большую энтропию Вселенной. А позарез вырос до безобразного уровня.

Я думаю, любые инициативы, направленные на улучшение нашей жизни и развитие страны, должны быть поддержаны общественностью в полной мере. Я свой голос категорически плюсую за продолжение плана работ Минцифры. Ну и вы тоже присоединяйтесь. И даешь облачный закон в первом полугодии!

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