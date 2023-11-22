Сем Альтман повернувся в OpenAI на пост CEO

22 ноября 2023 г., 13:41

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Як пише Reuters, пізно ввечері у вівторок в OpenAI заявили, що Сем Альтман (Sam Altman) повернеться в компанію на посаду генерального директора, завершивши дні високої драматичності та марафону дискусій про майбутнє стартапу, що знаходиться в центрі глобального буму штучного інтелекту.

Після свого несподіваного звільнення в п’ятницю Альтман ненадовго приєднався до Microsoft в якості керівника відділу досліджень штучного інтелекту разом з колишнім президентом компанії-виробника ChatGPT Грегом Брокманом (Greg Brockman)та іншими співробітниками.

Компанія також погодилася оновити раду директорів, яка його звільнила. OpenAI призначила Брета Тейлора (Bret Taylor), колишнього співголови Salesforce, головою ради директорів, а також призначила Ларрі Саммерса (Larry Summers), колишнього міністра фінансів США, членом ради.

Після звільнення Альтмана в п’ятницю попередня рада директорів дала скупі пояснення, окрім його недостатньої відвертості та необхідності захищати місію OpenAI з розробки AI, який приносить користь людству.

Перестановки, що відбулися у вівторок, схоже, пішли на користь Альтману та Microsoft, яка є найбільшим спонсором OpenAI.

У своїй заяві, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) привітав ці зміни. «Ми вважаємо, що це перший важливий крок на шляху до більш стабільного, поінформованого та ефективного управління», - сказав він.

Генеральний директор Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo) залишиться в новому правлінні, яке OpenAI назвала «початковою радою». Було не відразу зрозуміло, чи збережуть свої місця решта директорів, які не володіють акціями OpenAI, або ж інвестори компанії з обмеженою відповідальністю, такі як Microsoft, що володіє 49% акцій, отримають свої перші призначення.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що деякі інвестори розглядають можливість звернення до суду після того, як події цього тижня поставили під загрозу майбутнє OpenAI, який нещодавно оцінювався у понад 80 мільярдів доларів.

Драматичні події, повʼязані з Альтманом викликали у Кремнієвій долині його порівняння зі Стівом Джобсом, генеральним директором Apple, який залишив компанію в 1985 році під час боротьби за владу, щоб повернутися лише через 12 років.

Але Альтман повернув собі пост генерального директора через чотири дні.

Його відхід негайно спричинив потрясіння в OpenAI, коли президент Грег Брокман звільнився на знак протесту. У неділю Альтман повернувся в офіс OpenAI, очікуючи швидкого перепризначення, коли рада директорів знову здивувала, призначивши тимчасовим генеральним директором колишнього боса Twitch Еммета Шира (Emmett Shear).

У своєму твіттер-пості у вівторок Шир сказав, що він працював «близько 72 дуже інтенсивних годин», щоб повернути стабільність - і, кінець кінцем, Альтмана - в OpenAI. «Це був шлях, який максимізував безпеку, а також дозволив усім зацікавленим сторонам діяти правильно», - сказав він.

Експерти кажуть, що такий хід Альтмана став можливим частково завдяки Microsoft. Коли він залишився без роботи, генеральний директор Наделла сказала, що Альтман може очолити нову дослідницьку групу разом з Брокманом та іншими колегами, які покидають OpenAI.

До понеділка майже всі співробітники OpenAI, яких налічується понад 700 осіб, погрожували піти та приєднатися до зусиль Microsoft, якщо рада директорів не піде у відставку і не поновить Альтмана, згідно з листом, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Ця погроза була підкріплена ключовим активом, що забезпечує технологію OpenAI - величезними обчислювальними потужностями Microsoft.

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