Монітор Philips з діагоналлю 48,8 дюйма (32:9), підсвічуванням та вебкамерою запропонують за 1200 євро

22 ноября 2023 г., 12:35

+11

голос Tweet

Новий монітор Philips серії B2B 5000 буде оснащений SuperWide дисплеєм зі співвідношенням сторін 32:9 (48,8 дюйма).



Наголошується, що Philips 49B2U5900CH націлений на створення більш динамічного робочого середовища. Для професіоналів, які працюють в офісі, нова функція Busylight дозволить синхронізуватися зі статусами Microsoft Teams, щоб колеги знали, чи відповідають інші на виклик, чи ні.



Окрім Busylight, ще однією можливістю для спільної роботи є 5-мегапіксельна вебкамера з підтримкою Microsoft Hello. Користувачі зможуть автоматично входити в усі свої облікові записи Microsoft за допомогою Hello.



Великий 48,8-дюймовий екран з роздільною здатністю 5120×1440 фактично еквівалентний двом моніторам Quad HD зі співвідношенням сторін 16:9, що стоять поруч. Крім того, Philips 49B2U5900CH має кути огляду 178 на 178 градусів і коефіцієнт контрастності 3000:1, що в кінцевому підсумку допомагає користувачам бачити з повною чіткістю під будь-яким кутом.



Крім того, новий монітор має функції, які роблять його незамінним помічником для будь-якого типу роботи. Найновішим доповненням до його можливостей підключення є функція Smart KVM. Традиційно вбудований KVM-перемикач використовується для перемикання між джерелами одним натисканням кнопки на рамці монітора. Однак з функцією Smart KVM користувачам потрібно лише тричі натиснути клавішу "ctrl", щоб перемикатися між кількома ПК.



На додаток до можливостей підключення Philips 49B2U5900CH має док-станцію USB-C з роз'ємом RJ45. Універсальні роз'єми USB-C забезпечують подачу живлення потужністю до 100 Вт, а також високошвидкісну передачу даних на пристрої та з них. Док-станція також оснащена з'єднанням RJ45, що забезпечує швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с.



Як наголошується, Philips 49B2U5900CH сертифікований TUV Rheinland Eyesafe, що допомагає зробити тривалу роботу перед екраном менш шкідливою для очей.



Новий монітор Philips буде доступний для придбання в листопаді за ціною 1200 євро.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні