Seagate запускає хмарну аналітичну платформу Lyve для оптимізації операцій машинного навчання

25 октября 2022 г., 11:25

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Компанія Seagate Technology оголосила запуск платформи Lyve Cloud Analytics - комплексного хмарного аналітичного рішення, що включає в себе сховище, обчислення та аналітику, яке допоможе клієнтам Lyve Cloud знизити сукупну вартість володіння та прискорити окупність інвестицій в операційні процеси та використання процесів машинного навчання (DataOps і MLOps).



Як наголошується, додаючи аналітичні можливості в хмарне сховище, компанія дозволяє підприємствам активувати свої збережені дані в архітектурі відкритого озера даних для аналітики в петабайтному масштабі, що ще більше прискорює впровадження інновацій, забезпечуючи до 40% економії витрат в порівнянні з іншими доступними на ринку пропозиціями.



У сучасній сфері даних мультихмарність стала основною хмарною стратегією для підприємств, але складні проблеми доступу до даних і непередбачувані витрати перешкоджають оптимальному використанню даних. Ці виклики створюють ще більші перешкоди для галузей з інтенсивним використанням даних, де підприємства значною мірою покладаються на величезні обсяги зібраних даних для навчання своїх систем аналізу даних, штучного інтелекту та машинного навчання. За даними дослідницької компанії Gartner, лише 53% проектів у сфері АІ досягають рівня виробництва від прототипу через відсутність належних інструментів для масштабування.



Seagate пропонує попередньо сконфігуровані повнофункціональні рішення для аналізу часових рядів, управління табличними даними та аналізу зображень, а також професійні послуги, які дозволяють значно скоротити час впровадження аналітики у виробничому середовищі з 12-18 місяців до менш ніж 4 місяців.



«У зв'язку зі зростаючим використанням аналізу даних і штучного інтелекту для досягнення більшої ефективності, стійкості та інновацій для зростання бізнесу, впровадження платформи Lyve Cloud Analytics стало найбільш затребуваною функцією для Lyve Cloud, - говорить Раві Найк (Ravi Naik), директор з інформаційних технологій і виконавчий віце-президент по службам зберігання даних компанії Seagate. - Завдяки платформі Lyve Cloud Analytics ми дозволяємо нашим клієнтам подолати ізоляцію даних і використовувати їхню силу. Ми віримо, що платформа з нашими професійними послугами полегшить прийняття критично важливих рішень, що призведе до підвищення ефективності, прискорення інновацій і зростання бізнесу в довгостроковій перспективі».



Будучи одним з найбільших виробників систем зберігання даних, Seagate також повинна була створити відповідну хмарну інфраструктуру. Щодня сім великих виробничих майданчиків компанії з підтримкою штучного інтелекту по всьому світу генерують понад 50 ТБ зображень і параметричних даних, які додаються в озеро даних об'ємом 15 ПБ і стають доступними для аналітики.



«Оскільки компанія Seagate прагне до кращої в своєму класі якості та ефективності, ми інвестуємо значні кошти в аналітику та штучний інтелект. Одне з найбільших поліпшень стосується процесу виробництва пластин, де ми успішно усунули кілька десятків тисяч кроків у загальному виробничому процесі, - підкреслює Стіті Бом (Sthitie Bom), старший технічний директор Seagate Technology. - Протягом двох років за допомогою аналітичної системи, розробленої командою Seagate, ми збільшили кількість пропущених етапів вибірки на 150%, що дозволило нам значно скоротити час циклу виробництва пластин. Ми очікуємо додаткового триразового збільшення в міру розвитку нашої аналітичної системи на платформі Lyve Cloud Analytics протягом наступних років, що призведе до значної економії капіталу».



Як вважауьб у Seagate, платформа Lyve Cloud Analytics принесе користь підприємствам у виробництві та інших галузях, що працюють з багатопетабайтними обсягами даних, включаючи напівпровідникову промисловість, охорону здоров'я, роздрібну торгівлю, енергетику та інші. Попередньо сконфігурований повний стек в партнерстві та інтеграції з різними провідними постачальниками аналітики та обчислювальних послуг надає підприємствам розумне і нестандартне рішення для інновацій та розвитку бізнесу.

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