 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Vodafone відновлює зв'язок у звільнених населених пунктах на півдні

25 октября 2022 г., 10:15
0 
 

Vodafone продовжує відновлювати роботу мережі у звільнених населених пунктах на півдні України. Так, протягом двох тижнів інженери Vodafone повернули зв'язок до п’яти сіл Миколаївщини та Херсонщини. Деякі з них вийшли в ефір вперше від початку війни.

Так, український зв'язок знов доступний у селах Березнегувате та Кавказ у Миколаївській області. Також мережа знов запущена у Миролюбівці, Михайлівці та Великій Олександрівці Херсонської області.

Більшість об’єктів зв’язку у цих населених пунктах вдалось запустити з використанням альтернативного живлення та обладнання Starlink.

Для оперативного відновлення інженери Vodafone активно використовують обладнання Starlink, яке виконує функцію транспортної мережі на час проведення аварійних робіт з відновлення звичайної транспортної мережі. В компанії організовані мобільні юніти, які можна швидко транспортувати й використовувати за потреби. Розроблене інженерами Vodafone рішення дозволяє дуже швидко забезпечити можливість працювати для рятувальників, а для мешканців – зв’язатись з близькими.

В Миролюбівці та Великій Олександрівці фахівці компанії встигли полагодити основну транспортну мережу, і перевести на неї роботу базових станцій. Це дозволило вивільнити мобільні юніти Starlink для найшвидшого відновлення у наступних селах.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  