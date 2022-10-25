Капитализація великих китайських компаній скоротилася майже на 70 млрд дол.

25 октября 2022 г., 12:18

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Як пише Forbes, акції найбільших китайських компаній, що котируються на американських біржах, впали на 25% в понеділок після того, як глава Китаю Сі Цзіньпін забезпечив собі безпрецедентний третій термін.



Десять найбільших китайських компаній, акції яких котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, втратили в цілому 67,7 мільярда доларів ринкової капіталізації - на чолі з двома найбільшими компаніями - онлайн-рітейлером Alibaba і технологічною компанією Pinduoduo, які втратили 13% і 25% відповідно. JD.com та Baidu також впали на 13%.



Падіння охопило понад 200 китайських компаній, акції яких котируються на біржах США, а зважений китайський індекс Nasdaq Golden Dragon впав у понеділок на 14,4%.



Втрати були відчутні і в Китаї, оскільки індекс Hang Seng China Enterprises, який вимірює китайські акції, що розміщені на Гонконгській біржі, впав на 6,4% в понеділок, а китайський юань зараз має найдешевший рівень з моменту початку відстеження у 2010 році.



Ринкова капіталізація десяти найбільших китайських фірм знизилася на 75% з піку в 1,6 трильйона доларів, який був в лютому 2021 року, склавши в понеділок 401 мільярд доларів.



«У той час, як китайська політика вже давно є непрозорою, ця різка консолідація влади додає занепокоєння інвесторам», - написав Марк Хефеле, головний інвестиційний директор UBS, в понеділок в записці для клієнтів.



Збереження Сі влади над Китаєм і його правлячою Комуністичною партією на вихідних було «довгоочікуваним», але це все ще «навряд чи справило враження на фінансові ринки», - написав у понеділок аналітик OANDA Едвард Мойя, і інвестори як і раніше стурбовані яструбиним регулюванням корпорацій його урядом і жорсткою політикою по боротьбі з Covid.



Китайський індекс Nasdaq Golden Dragon в понеділок досяг найнижчого рівня з 2013 року і впав майже на 80% з весни минулого року. Китайські акції, що котируються в США, різко зросли в ціні на початку пандемії, але шквал зустрічних вітрів, включаючи ескалацію політичної напруженості між Вашингтоном і Пекіном, блокування Covid, набагато суворіше, ніж у більшості інших країн, і репресії проти промисловості, з того часу привели до того, що акції знову впали на землю. Кілька великих китайських компаній оголосили на початку цього року про плани делістингу своїх акцій з нью-йоркських бірж, оскільки фірми відмовилися виконувати американські аудиторські вимоги, але відмовилися від планів делістингу в серпні після того, як США і Китай дійшли згоди щодо угоди про надання регуляторам додаткової бухгалтерської інформації.



Джек Ма, мільярдер, співзасновник і найбільший акціонер Alibaba, втратив 900 млн дол. В понеділок, в результаті чого його статки знизилися до 20,5 млрд дол., згідно з нашими підрахунками. Статки Ма становлять менше половини того, що було на початку минулого року.



Свіжі економічні дані також показали, що країна не досягла своїх цілей зростання.

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