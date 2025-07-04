Schneider Electric визнано лідером у рейтингу Canalys Global Channel Leadership Matrix 

4 июля 2025 г., 14:57

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Schneider Electric оголосила, що її визнано «Чемпіоном» у першому рейтингу Canalys Global Channel Leadership Matrix 2025. Це звання надано компанії за її непохитну відданість розвитку партнерського бізнесу, а також за вдосконалення програм та інструментів підтримки партнерів.





За визначенням Canalys, «Чемпіони» — це компанії, які демонструють високий рівень досконалості в управлінні каналами порівняно з конкурентами, покращують свої результати рік у рік і інвестують у майбутнє. Вони мають спільні риси: стратегічну орієнтацію на зростання через партнерів, інвестиції в їхню прибутковість і простоту співпраці, інноваційні програми та високий рівень задоволеності партнерів. Крім Schneider Electric, до списку «Чемпіонів» увійшли AWS, Dell Technologies, HPE, Lenovo, NetApp та Palo Alto Networks.





Серед основних сильних сторін Schneider Electric, які відзначили експерти Canalys:

• Розширення партнерської програми Schneider Electric через запуск сертифікацій EcoXpert Data Center та Critical Infrastructure, що включають поглиблене навчання, сертифікацію, вигідні умови та спеціальну підтримку. Програма дозволяє партнерам реалізовувати рішення по всьому портфелю компанії, не обмежуючись ІТ-напрямом.

• Інвестиції в інструменти та ініціативи, що сприяють зростанню партнерського бізнесу у ключових вертикалях.

• Провідна роль компанії у стрімко зростаючій індустрії дата-центрів, зокрема в контексті зростаючого попиту на енергію через розвиток ШІ та конвергенцію IT/OT, що робить Schneider Electric все більш актуальним партнером для каналів і кінцевих клієнтів.

• Фокус на сталому розвитку, що відкриває нові можливості для партнерів, допомагаючи клієнтам зменшувати енергоспоживання та викиди.

• Запуск “Школи сталого розвитку” для партнерів, яка допомагає їм впроваджувати сталі практики. Навчання вже пройшли понад 1000 ІТ-партнерів по всьому світу.





“Ця нагорода підтверджує нашу тверду відданість партнерам і їхньому успіху, а також пріоритетне значення ефективного управління каналами,” – зазначила Ганне Шоберг, віцепрезидентка з каналів та операцій Secure Power Europe, Schneider Electric. – “Для нас велика честь відігравати ключову роль у створенні сильної та взаємовигідної партнерської екосистеми. Ми й надалі будемо вдосконалювати наші програми, щоб допомогти партнерам у декарбонізації та підвищенні задоволеності.”





“Стратегія виходу на ринок через партнерів продовжує зростати в технологічній галузі, адже партнери допомагають масштабувати бізнес, підвищують ефективність продажів і покращують клієнтський досвід,” — прокоментувала Рейчел Бріндлі, старша директорка з каналів у Canalys. – “Успіх постачальників дедалі більше залежить від різноманітних партнерських екосистем. Schneider Electric побудувала міцні відносини зі своїми партнерами, які цінують підтримку компанії та визнають її прагнення до спільного зростання через постійне вдосконалення програм і процесів.”





Звіт Global Channel Leadership Matrix оцінює ефективність роботи з партнерськими каналами у 24 технологічних компаній по всьому світу, які мають або понад 12 мільярдів доларів США глобального виторгу (з яких щонайменше 25% реалізується через партнерів), або від 3 до 12 мільярдів доларів США виторгу (з яких понад 50% проходить через партнерські канали). Позиція постачальника в Leadership Matrix від Canalys визначається на основі відгуків партнерів, зібраних за останні 12 місяців через інструмент Canalys Vendor Benchmark, актуальних показників ефективності та аналітичної оцінки команди експертів Canalys щодо поточної та потенційної ефективності роботи з каналами.

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