Gartner: бізнес-застосунки стануть мультимодальними до 2030 року

4 июля 2025 г., 15:35

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За прогнозами Gartner до 2030 року 80% підприємницького програмного забезпечення та застосунків стануть мультимодальними, що є значним зростанням порівняно з менш ніж 10% у 2024 році. Цей перехід ознаменує фундаментальну трансформацію в бізнес-операціях та інноваціях.





«Перехід до мультимодального корпоративного програмного забезпечення є фундаментальною трансформацією в бізнес-операціях та інноваціях, – заявила Роберта Коцца (Roberta Cozza), старший директор-аналітик Gartner. - Мультимодальний генеративний АІ (GenAI) революціонізуватиме корпоративні застосунки, додаючи раніше недосяжні функції та можливості, впливаючи на такі сектори, як охорона здоров'я, фінанси та виробництво. Шляхом покращення мовних моделей, специфічних для предметних областей, він підвищить точність, автоматизує операції та сприятиме контекстуальному інтелекту прийняття рішень, дозволяючи АІ вживати проактивні дії щодо завдань».





Мультимодальний GenAI надає можливість використовувати декілька типів вхідних та вихідних даних, таких як зображення, відео, аудіо (мова), текст та числові дані, в рамках однієї генеративної моделі. Мультимодальність розширює зручність використання GenAI, дозволяючи моделям взаємодіяти з даними та створювати результати у різних модальностях.





На сьогодні багато мультимодальних моделей пропонують обробку за двома або трьома модальностями (наприклад, перетворення тексту на відео або мови на зображення). Протягом наступних кількох років ця кількість зростатиме, включаючи більш різноманітні та нові модальності.





«Підприємствам слід зосередитися на інтеграції мультимодальних можливостей у своє програмне забезпечення для покращення користувацького досвіду та операційної ефективності. Використовуючи різноманітні вхідні та вихідні дані, які пропонує мультимодальний GenAI, компанії можуть розблокувати нові рівні продуктивності та інновацій», – додала Коцца.

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