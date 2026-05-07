Synology посилює лінійку Enterprise-сховищ новими All-Flash системами FS6420 та FS3420

Компанія Synology оголосила про вихід на ринок FS6420 та FS3420 - двох нових систем зберігання даних на базі флешнакопичувачів. Новинки розроблені спеціально для корпоративних робочих навантажень, критичних до затримок, таких як віртуалізація, робота з базами даних та великі медіапроєкти.



За словами Джеффрі Хуанга (Jeffrey Huang), продукт-менеджера Synology, нові моделі демонструють суттєвий приріст показників IOPS порівняно з попередниками, що робить їх ідеальним рішенням для середніх і великих підприємств, а також колокаційних дата-центрів.



Обидві системи виконані у формфакторі 2U для монтажу в стійку та мають по 24 відсіки для накопичувачів. Порівняно з попередніми поколіннями, пристрої продемонстрували значний стрибок у потужності.



Так FS6420 забезпечує понад 929 000 IOPS при читанні (+40%) та 257 000 IOPS при записі (+26%). Тоді як FS3420 досягає показників у 478 000 IOPS на читання (+21%) та 169 000 IOPS на запис (+32%).



Швидкість читання через протокол SMB зросла на понад 60%, що суттєво прискорює обмін важкими файлами.



Системи оснащені двома вбудованими портами 10GbE, а для інтеграції у високошвидкісні інфраструктури передбачена можливість встановлення адаптерів 25GbE або Fibre Channel.



Для забезпечення безперебійної роботи (uptime) Synology реалізувала кілька рівнів захисту. Блоки живлення з гарячою заміною усувають ризик відмови через живлення. А відмовостійкість мережі досягається завдяки підтримці failover та балансуванню навантаження на мережевих інтерфейсах.



Out-of-band management (OOB) дозволяє адміністраторам дистанційно виправляти помилки та отримувати доступ до логів системи, навіть якщо сервер вимкнено.



Завдяки операційній системі DiskStation Manager (DSM), нові FS-системи пропонують широкий набір інструментів для бізнесу.



Наявна сертифікація для роботи з VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix та OpenStack.



Synology Tiering дозволяє використовувати FS6420/3420 як високопродуктивний «гарячий» рівень зберігання для найбільш пріоритетних завдань.



Пакет Active Backup for Business дозволяє створювати бекапи необмеженої кількості віртуальних машин, а Snapshot Replication забезпечує майже миттєве відновлення на рівні тек або окремих файлів.



Моделі Synology FS6420 та FS3420 вже офіційно доступні для замовлення через глобальну мережу партнерів та реселерів компанії.

