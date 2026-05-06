Китайський АІ-стартап DeepSeek оцінили у 50 млрд дол.

6 мая 2026 г., 17:53

Китайський стартап DeepSeek, відомий своїми розробками у сфері великих мовних моделей, планує залучити від 3 млрд дол. до 4 млрд дол. у межах свого першого зовнішнього раунду фінансування.

Як повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела, оцінка компанії за результатами угоди може сягнути 50 млрд дол. Основним інвестором розглядається державний фонд штучного інтелекту Китаю з капіталом 60 млрд юанів (близько 8,8 млрд дол.), який був заснований у січні минулого року. Також активні переговори щодо участі в раунді веде технологічний гігант Tencent Holdings.

Це рішення знаменує радикальну зміну стратегії засновника компанії Ляна Веньфена (Liang Wenfeng). Протягом кількох років він відмовлявся від залучення стороннього капіталу, надаючи перевагу фінансуванню DeepSeek як науково-дослідної лабораторії за кошти свого квантового хедж-фонду High-Flyer. Проте загострення конкуренції з боку таких гравців, як ByteDance, Alibaba, MiniMax та Moonshot AI, які вже залучили мільярди доларів, змусило DeepSeek шукати додаткові ресурси для нарощування обчислювальних потужностей та утримання ключових талантів.

Залучені кошти планується спрямувати на закупівлю обладнання для розширення обчислювальної інфраструктури та покращення умов праці співробітників. Останнім часом стартап зіткнувся з проблемою відтоку кадрів: конкуренти, зокрема Xiaomi, почали переманювати провідних дослідників DeepSeek для посилення власних АІ-команд. Окрім цього, індустрія зміщує фокус із простих чат-ботів на складних автономних агентів, що потребують значно більших ресурсів для навчання та роботи, ніж попередні відкриті моделі DeepSeek.

Минулого місяця компанія випустила модель нового покоління V4, яку розробники назвали новим еталоном для відкритих рішень. Проте сторонні експерти зазначають, що новинка все ще поступається кращим моделям від конкурентів із США та Китаю. На відміну від попередніх релізів моделей V3 та R1, вихід V4 не спричинив масштабних потрясінь на світових ринках акцій, що вказує на зміну очікувань інвесторів та потребу DeepSeek у значному фінансовому підкріпленні для збереження статусу одного з лідерів галузі.

Перехід DeepSeek до залучення венчурного капіталу за участю державного фонду фактично перетворює стартап на «національного чемпіона» Китаю у сфері АІ. Оцінка у 50 млрд дол. ставить компанію в один ряд із провідними світовими лабораторіями, проте така капіталізація накладає і величезну відповідальність щодо комерціалізації розробок. Участь Tencent у переговорах свідчить про те, що найбільші техгіганти Китаю більше не бачать у DeepSeek лише незалежну лабораторію, а розглядають її як критично важливу інфраструктурну одиницю для власного виживання в умовах глобальних санкцій на чипи.

Головним стратегічним викликом для DeepSeek стане подолання технологічного відставання від американських моделей у сегменті агентських систем. Хоча компанія прославилася своєю здатністю створювати ефективні моделі з низькими витратами, наступний етап розвитку АІ вимагає масштабних інвестицій у GPU-кластери, де вартість помилки зростає експоненціально. Якщо залучені 4 млрд дол. не допоможуть DeepSeek повернути статус ідеологічного лідера відкритого ПЗ, компанія ризикує перетворитися на чергового провайдера API, повністю залежного від державних субсидій та інфраструктури великих корпорацій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

