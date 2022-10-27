Schneider Electric представила рішення “все в одному” Easy Modular Data Center

27 октября 2022 г., 17:05

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Компанія Schneider Electric представила нове комплексне рішення Easy Modular Data Center для швидкого розгортання дата-центрів. Центри обробки даних Easy Modular "все в одному" пропонуються в чотирьох стандартизованих конструкціях із додатковими опціями конфігурації. Вони поєднують системи електроживлення, охолодження та ІТ-обладнання в єдине попередньо налаштоване рішення та забезпечують орієнтовані на підприємства та ІТ організацій, які хочуть реалізувати стратегію Edge (стратегію периферійних обчислень).



Основні переваги рішення включають:



• Краще прогнозування: на основі стандартизованого проєктування і заводських процесів виробництва, моноблоки Easy Modular Data Center All-in-One попередньо розроблені, зібрані та перевірені у заводських умовах, ще до відвантаження.

• Підвищена швидкість розгортання: В основу Easy Modular Data Center All-in-One покладено концепцію "Комерційно готового обладнання" ("COTS"). Усі модулі готові до встановлення, що скорочує етапи планування, будівництва та реалізації та прискорює час від "концепції до введення в експлуатацію".

• Зменшена вартість: Комплексні рішення Easy Modular Data Center All-One — це, в середньому, на 15% дешевше, ніж пропозиція еквівалентного ЦОД, і мають життєвий цикл до 30 років.

• Проста установка: Стандартизований підхід скорочує витрати на оплату праці та оптимізує витрати на оренду, надаючи клієнтам перевагу відкладення розгортання, доки не буде потреби у збільшенні потужності.

• Сталий розвиток: Easy Modular Data Centers виготовляються з використанням найбільш екологічних методів виробництва. Вони відповідають вимогам RoHS та REACh, включають екологічні профілі продукту (PEP) та оснащені функціями, які оптимізують енергоощадження та мають менший вплив на навколишнє середовище.



"Сьогодні оператори центрів обробки даних як в Україні, так по всьому світі, вимагають готових і модульних рішень, які можуть відповідати вимогливим часовим рамкам і забезпечувати передбачуваність витрат і продуктивності", — зазначає Володимир Дохленко, директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Україні. "Завдяки попередній розробці та тестуванню нового рішення Easy Prefab на рівні виробництва, ми можемо допомогти клієнтам підвищити надійність і зменшити ризики, гарантуючи, що вони отримають переваги від коротших термінів виконання робіт та загальної вартості володіння".



Серія Easy Modular Data Center All-in-One ґрунтується на базі продуктів для фізичної інфраструктури серії Easy. Комплектація усіх чотирьох моделей включає ІТ-шафи Easy Rack, вимірювальні стійкові блоки розподілу живлення Easy PDU та джерела безперебійного живлення Easy UPS, що охолоджуються за допомогою енергоефективних систем охолодження InRow DX та доповнюється покращеним віддаленим моніторингом, керуванням та підтримкою обслуговування, за допомогою програмного забезпечення EcoStruxure IT Expert та DCIM від Schneider Electric.



Завдяки новим вже розробленим конструкціям, Schneider Electric може оптимізувати процес проєктування та введення в експлуатацію, усуваючи попередню інженерну роботу. Це стандартизоване рішення може бути надане з доставленням всього за 16 тижнів. Конструкції Easy Modular Data Center All-in-One варіюються від 5 до 14 стійок, забезпечують щільність потужності від 27 кВт до 94 кВт. В залежності від середовища клієнта, вони можуть бути виконані в контейнері ISO 20 футів або ISO 40 футів, або як контейнерний модуль 25 футів чи 45 футів.

Універсальні модулі Easy Modular Data Center All-in-One від Schneider Electric призначені для організацій, які прагнуть швидко створити проміжний обчислювальний резерв, віддалений мобільний резерв наявного ЦОД або ж новий центр обробки даних, що працюють в різних галузях: промисловість і виробництво, енергетика, охорона здоров’я, освіта, логістика, а також IT і телекомунікації.

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