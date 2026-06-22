HPE та NVIDIA масштабують платформу «фабрик штучного інтелекту» для розгортання автономних агентів

22 июня 2026 г., 13:35

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Компанія HPE оголосила про масштабне розширення свого портфеля рішень у сфері AI, спрямоване на переведення систем агентного AI зі стадії експериментів у повноцінне промислове виробництво.

Суттєво модернізовано концепцію HPE AI Factory with NVIDIA, з фокусом на безпеці, корпоративному управлінні, масштабованості та цифровому суверенітеті технологій. Повноцінне розгортання перших нових функцій заплановане на липень 2026 року з подальшим виходом додаткових можливостей наприкінці 2026 року та протягом 2027 року.

Центральним елементом оновлення стала нова версія програмно-апаратного комплексу HPE Private Cloud AI, створеного у співавторстві з NVIDIA. Платформа тепер містить інтегрований набір інструментів NVIDIA Agent Toolkit, що включає відкриті мовні моделі сімейства Nemotron, захищене середовище виконання OpenShell та інструмент моніторингу NemoClaw. Цей комплекс виконує роль операційної системи для автономних агентів, дозволяючи бізнесу безпечно реєструвати їх, контролювати поведінку та перевіряти навички на відповідність централізованій політиці безпеки. Обчислювальним фундаментом платформи став новий сервер HPE ProLiant Compute DL394 Gen12, оптимізований під високопродуктивну обробку даних завдяки новітнім центральним процесорам NVIDIA Vera.

Окрему увагу розробники приділили оптимізації витрат на інференс моделей та підвищенню ефективності конвеєрів даних для оптимізації операційних витрат. Нова система зберігання HPE Alletra Storage MP X10000 здатна автоматично маркувати метаданими неструктурну інформацію та застосовувати правила управління безпосередньо в процесі її завантаження, що суттєво скорочує час відгуку інноваційних додатків. Для великих інфраструктурних проєктів реалізовано підтримку багатовузлового інференсу, що об'єднує до 256 графічних процесорів, єдиний шлюз моделей для контрольованого доступу до передових нейромереж, а також інструменти тонкого налаштування алгоритмів через NVIDIA NeMo.

«У міру того, як AI стає дедалі автономнішим, організаціям потрібна принципово нова архітектура для його безпечного запуску, відповідального управління та економічно вигідного масштабування», як зазначив президент і генеральний директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri), підкресливши створення фундаменту для підприємств нової епохи. Засновник і керівник NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) також додав, що кожен рівень сучасного обчислювального стека наразі перебуває на етапі переосмислення під потреби автономних агентів. Для гарантування безпеки в регульованих галузях у фабрику AI інтегрували архітектуру NVIDIA Confidential Computing та підтримку графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, мереж Spectrum-X Ethernet і процесорів обробки даних BlueField-3.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI