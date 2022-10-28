Український безпілотник "ШАРК" розвідує та коригує HIMARS

28 октября 2022 г., 8:25

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За заявою компанії "Укрспецсистемс", її розробники створили тактичний безпілотник "ШАРК", який веде глибоку розвідку і може коректувати вогонь реактивних артилерійських систем HIMARS. Вони почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення рф, та менш ніж за пів року «ШАРК» вже літав.



Зазначено, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва.



Поки що не повідомляється про ТТХ та деталі цієї розробки, але вони стануть відомі згодом. Лише відомо, що БПЛА має надійний зашифрований зв'язок, тому що створений спеціально для проведення глибинної аеророзвідки та коригування.

ТТХ безпілотника "ШАРК":



Час польоту — понад 2 години

Дальність зв’язку — 60 км

Практична стеля — 2000 м

Злітна маса — 10 кг

Розмах крил — 1,91 м

Час розгортання — 15 хвилин

Температура експлуатації — від -15 С до +50 С

Метод шифрування — AES256

Крейсерська швидкість — 70-90 км/год

Максимальна швидкість польоту — 150 км/год

Швидкість звалювання — 60 км/год

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