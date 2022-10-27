Захисні рішення Eset отримали підтримку технології Intel TDT для виявлення шкідливого ПЗ

27 октября 2022 г., 16:15

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Компанія Eset повідомляє про вихід нової 16 версії продуктів для SOHO користувачів операційної системи Windows. В ній реалізовано новітню технологію для виявлення загроз, а також вдосконалено функції для захисту конфіденційних даних, зокрема від атак методом підбору паролів та під час здійснення онлайн-платежів.

В новій версії продуктів Eset реалізовано підтримку апаратної технології Intel TDT для виявлення шкідливого програмного забезпечення. Вона використовується в процесорах Intel Core для посилення захисту від програм-вимагачів, зокрема у випадках, коли ці загрози намагаються уникнути виявлення в пам’яті. Також у новій версії було покращено функцію «Захист онлайн-платежів», який тепер має режим «Захист усіх браузерів», що активується автоматично для всіх сумісних браузерів.

Крім того, було покращено функцію «Інспектор мережі», яка сканує роутер та усі підключені до нього пристрої на наявність уразливостей для забезпечення максимального рівня безпеки пристроїв Інтернету речей, які стали невіддільною частиною життя багатьох користувачів.

Як зазначається, всі продукти з портфоліо рішень Eset для користувачів Windows – базовий захист (NOD32 Antivirus), комплексний захист (Internet Security) та преміум-захист (Smart Security Premium) – забезпечують високий рівень безпеки пристроїв на усіх рівнях та відрізняються тільки додатковими функціями.

Для більш ефективного управління безпекою домашніх пристроїв було оновлено платформу Eset Home, яка дозволяє централізовано поновлювати та змінювати ліцензії, а також віддалено перевіряти безпеку пристроїв. Зокрема тепер користувачі можуть бачити поточні статуси захисту на головному екрані. Також було додано двофакторну автентифікацію для входу в обліковий запис для підвищення рівня конфіденційності.

На додаток до продуктів для комп’ютерів було оновлено Eset Mobile Security – рішення для користувачів смартфонів та планшетів Android, яке захищає дані користувачів від втрат, витоків та несанкціонованого доступу, а також дозволяє безпечно переглядати вебсторінки. Крім оновленого дизайну головної інформаційної панелі, користувачі версії 8 отримають розширені можливості функції «Антифішинг», яка тепер забезпечує захист від потенційно небезпечних посилань в SMS-повідомленнях та сповіщеннях.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада