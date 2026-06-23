Китайський суперкомп'ютер LineShine очолив рейтинг TOP500

23 июня 2026 г., 17:35

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На конференції ISC 2026 у Гамбурзі було оголошено 67-му редакцію рейтингу TOP500 - списку найпотужніших суперкомп'ютерів світу. Головною сенсацією став дебют китайської системи LineShine, яка раніше не згадувалася в лістингах. Вона злетіла на першу сходинку, змістивши американський суперкомп'ютер El Capitan.



Оновлений червневий рейтинг демонструє не лише загострення геополітичної боротьби, а й вихід глобальної індустрії високопродуктивних обчислень (HPC) на новий рівень різноманітності архітектур. Тепер екзафлопні системи одночасно розгорнуті в Азії, Північній Америці та Європі.



Суперкомп'ютер LineShine, встановлений у Національному суперкомп'ютерному центрі в Шеньчжені (NSCS), продемонстрував продуктивність у 2,198 Exaflop/s на еталонному бенчмарку HPL (High Performance Linpack). Це приблизно 80% від його теоретичного піка у 2,736 Exaflop/s. Цей показник робить LineShine першою системою в історії TOP500, яка перетнула поріг у два екзафлопси стійкої продуктивності подвійної точності (FP64), використовуючи виключно центральні процесори (CPU).



В китайському лідері використана платформа «LingKun» на базі кастомних китайських 304-ядерних процесорів LX2 (частота 1,55 ГГц). Загальна кількість ядер - 13,79 млн. Мережеве з'єднання на базі власної пропрієтарної архітектури взаємозв'язку «LingQi». Операційна система - регіональний дистрибутив Kylin OS. Енергоспоживання - близько 42,2 МВт (ефективність становить 52,07 Gigaflops/Watt).



Це перший випадок із 2017 року, коли китайська система очолила світовий рейтинг. Крім того, LineShine посів перше місце в іншому важливому тесті - HPCG (реальні складні завдання обробки даних), видавши 22,00 HPCG-Petaflop/s. Водночас у бенчмарку змішаної точності HPL-MxP (який використовується для завдань штучного інтелекту) LineShine опинився лише на 4-му місці з результатом 7,92 Exaflop/s. Таке скромне 3,6-разове прискорення порівняно зі стандартним тестом ще раз підтверджує, що архітектура побудована суто на CPU і позбавлена спеціалізованих AI-прискорювачів (тензорних ядер).



З появою LineShine кількість суперкомп'ютерів, що офіційно подолали бар'єр в 1 екзафлопс на HPL, зросла до п'яти.



Американський El Capitan опустився на другу позицію, але його конфігурація не змінилася. Німецький JUPITER зафіксував результат рівно в 1,000 Exaflop/s, залишаючись єдиною ексафлопною машиною в Європі.



Головним новачком у Топ-10 (окрім лідера) став італійський суперкомп'ютер HPC7 від енергетичного гіганта Eni S.p.A., який посів 6-те місце з показником 571,5 Petaflop/s. Він побудований на тій самій архітектурі HPE Cray / AMD MI300A, що й El Capitan, і працюватиме в тандемі з уже наявним HPC6 (зараз на 8-му місці). Хмарна система Eagle від Microsoft на базі архітектури Azure опустилася на 7-му позицію (561,2 Petaflop/s). Знаменитий японський Fugaku утримує 9-те місце (442 Petaflop/s), а швейцарський Alps замикає першу десятку (434,9 Petaflop/s). Європейські системи LUMI (Фінляндія) та Leonardo (Італія) цього разу випали з Топ-10, посівши 11-те та 12-те місця відповідно.



Аналітики відзначають безпрецедентне технологічне розмаїття серед лідерів. Єдиного переможного інженерного шляху немає: виробники комбінують CPU, GPU та APU від AMD, Intel, NVIDIA, Fujitsu та китайських розробників. Панівним системним інтегратором у першій десятці залишається компанія HPE (забезпечує роботу 6 із 10 машин), тоді як чіпи AMD керують понад 40% сумарної потужності Топ-10.



У списку найзеленіших та найощадливіших суперкомп'ютерів світу Green500 ситуація за останні пів року абсолютно не змінилася. Першу трійку знову утримують європейські системи невеликого масштабу, побудовані на базі суперобчислювальних модулів NVIDIA Grace Hopper та платформи BullSequana XH3000 від Eviden:



KAIROS (Університет Тулузи, Франція) - 73,28 Gigaflops/Watt.

ROMEO-2025 (HPC-центр Шампань-Арде́нн, Франція) - 70,91 Gigaflops/Watt.

Levante GPU extension (DKRZ, Німеччина) - 69,43 Gigaflops/Watt.



Оновлений лістинг свідчить про те, що індустрія суперкомп'ютерів остаточно перейшла у суверенну фазу, де національні інтереси та власна розробка кремнієвих чипів визначають лідерство на роки наперед.

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