AI-продуктивність платформи NVIDIA Vera Rubin досягає 7 exaflops

24 июня 2026 г., 15:35

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Компанія NVIDIA оголосила про запуск своєї нової суперкомп'ютерної платформи NVIDIA Vera Rubin, створеної спеціально для розв'язання найскладніших наукових завдань. Нове рішення об'єднує апаратну архітектуру компанії, нативну продуктивність подвійної точності (FP64), бібліотеки NVIDIA CUDA-X та можливості AI-платформи нового покоління.



Платформа розроблена для епохи автономних AI-агентів і покликана об'єднати високоточне моделювання, штучний інтелект та аналітику великих даних. Серед ключових сфер застосування: моделювання клімату, обчислювальна гідродинаміка, квантова хімія та оптимізація джерел енергії.



Завдяки архітектурі, що масштабується до 144 графічних процесорів (GPU), одна суперкомп'ютерна стійка на базі Vera Rubin здатна видавати понад 7 exaflops AI-продуктивності для науки та 5 petaflops нативної обчислювальної потужності FP64. Це дозволяє розгортати системи рівня світового рейтингу TOP500 безпосередньо всередині локальних дата-центрів окремих підприємств та інститутів.



«Наукові відкриття сьогодні - це перегони між складністю найбільших світових викликів та обчислювальними системами, створеними для їх вирішення, - заявив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. - NVIDIA Vera Rubin - це новий інструмент для науки. Суперобчислювальна стійка об'єднує симуляцію, AI та обробку даних, допомагаючи дослідникам і промисловості проєктувати та робити відкриття швидше, ніж будь-коли».



Платформа Vera Rubin базується на передових компонентах від NVIDIA та використовує архітектуру з прямим рідинним охолодженням. Графічні процесори NVIDIA Rubin GPU та центральні процесори NVIDIA Vera CPU, об'єднані високошвидкісним інтерфейсом NVIDIA NVLink-C2C. До її складу входять мережеві карти NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC та програмовані процесори керування даними NVIDIA BlueField-4 DPU. Нативна підтримка FP64 дозволяє миттєво прискорювати традиційні чисельні методи, паралельно запускаючи тренування великих наукових нейромереж, сурогатне моделювання та потокову обробку даних у режимі реального часу.



Нову архітектуру для своїх майбутніх флагманських суперкомп'ютерів уже обрали найбільші національні лабораторії США та Європи. Лейбніцький суперкомп'ютерний центр (LRZ) інтегрує платформу Vera Rubin у систему Blue Lion другого покоління екзафлопного класу від HPE Cray. Нова машина забезпечить 30-кратне збільшення потужності порівняно з поточним комп'ютером LRZ. Запуск заплановано на 2027 рік для досліджень в астрофізиці, екології та науках про життя.



Суперкомп'ютер Doudna (США) - це наступний флагманський суперкомп'ютер Департаменту енергетики США (DOE) в Національному науково-дослідному комп'ютерному центрі енергетичних технологій (NERSC) при Лабораторії Берклі. Систему збудує Dell Technologies на базі Vera Rubin. Вона працюватиме в завданнях молекулярної динаміки, фізики високих енергій, термоядерного синтезу та розробки ліків.



Лос-Аламоська (США) національна лабораторія обрала платформу Vera Rubin та NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand для своїх систем наступного покоління — Mission (завдання національної безпеки), Vision (відкрита наука та агентний AI) та Veritas (нова система для автономних наукових AI-агентів, анонсована на конференції ISC).



Для сучасних центрів обробки даних NVIDIA пропонує конфігурацію Vera Rubin NVL4, яка оптимізує щільність розміщення компонентів, енергоефективність та спрощує обслуговування інфраструктури. Провідні світові виробники апаратного забезпечення - зокрема Bull (Eviden), Dell Technologies, GIGABYTE, HPE та Supermicro - вже готують до виходу на ринок готові AI- та HPC-стійки з прямим рідинним охолодженням на базі архітектури NVL4.



Перші готові системи на базі архітектури NVIDIA Vera Rubin NVL4 надійдуть у продаж від глобальних постачальників у четвертому кварталі цього року.

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