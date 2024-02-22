СБУ спільно з правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрила хакерів-вимагачів «LockBit»

22 февраля 2024 г., 10:25

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Служба безпеки України повідомила, що її кіберфахівці спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Євросоюзу та інших країн-партнерів провели масштабну спецоперацію у різних частинах світу.



У результаті спільних дій викрито учасників потужного міжнародного угруповання хакерів під назвою «LockBit».



За матеріалами справи, зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію і персональні дані, а потім вимагали за них «викуп».



Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та рф.



Повідомляється, що протягом майже 5 років зловмисники здійснили більше ніж 3 тис. кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні.



Задокументовано, що тільки з однієї із американських компаній хакери вимагали понад 90 млн дол.



Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі.



За даними розслідування, учасники угруповання дистанційно «запускали» шкідливе програмне забезпечення на компʼютери користувачів.



Після цього «вірус» збирав закриту інформацію, а потім блокував роботу компʼютерної техніки і «пропонував» її відновити після сплати грошей.



У разі відмови – зловмисники погрожували не тільки паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній, але й «злити» їхні конфіденційні відомості у відкриту мережу.



У результаті багатоетапної спецоперації СБУ та західних партнерів даркнет-сайти хакерського угруповання заблоковані правоохоронцями.



Крім того, у США та семи країнах Євросоюзу вилучено понад 30 серверів, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані.



Разом з цим заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.



У ході слідчих дій в Україні виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності. Отримані речові докази будуть надані міжнародним партнерам для продовження розслідування та притягнення винних до відповідальності.



Кібероперацію проводили спільно з Національною поліцією, Європолом та Офісом Генерального прокурора.

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