Google випускає сімейство моделей штучного інтелекту з відкритим кодом Gemma

22 февраля 2024 г., 11:35

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Компанія Google анонсувала випуск Gemma - сімейства легких моделей штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.



За словами Google, назва моделі походить від латинського слова «gemma», яке є коренем слова «gem», що означає дорогоцінний камінь.



Gemma поділяє натхнення та технічні компоненти з моделлю Google Gemini, яка є найпотужнішою моделлю, створеною компанією на сьогодні. Gemini лежить в основі чат-бота Gemini AI, нещодавно перейменованого у Bard, який доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.



Gemma доступна у двох розмірах: один з двома мільярдами параметрів, які можна регулювати, а інший - з сімома мільярдами параметрів. Обидві моделі мають попередньо підготовлені та налаштовані за допомогою інструкцій варіанти для використання розробниками та дослідниками. Компанія заявила, що моделі здатні досягти найкращої у своєму класі продуктивності порівняно з іншими системами подібних розмірів і можуть працювати безпосередньо на ноутбуках і настільних комп’ютерах з підтримкою штучного інтелекту.



Хоча Gemini є повністю надійною мультимодальною моделлю, здатною приймати аудіо, відео та зображення і виводити текст і зображення, Gemma здатна лише вводити і виводити текст. Gemini також є багатомовною моделлю і здатна розмовляти кількома мовами, тоді як під час випуску Google заявила, що Gemma буде використовувати лише англійську.



Випускаючи ці моделі з відкритим вихідним кодом, Google гарантує, що розробники та дослідники матимуть доступ до моделей АІ, які мають таку ж технічну інфраструктуру, як і Gemini, щоб експериментувати з ними. Надаючи ці моделі у відкритому доступі, дослідники та розробники матимуть прямий доступ до параметрів і базової технічної архітектури, що дозволить їм легко налаштовувати і підлаштовувати моделі під свої потреби.



Команда Google, яка створила Gemma, додала, що моделі були розроблені з урахуванням принципів безпеки АІ. «Щоб зробити попередньо навчені моделі Gemma безпечними та надійними, ми використовували автоматизовані методи для фільтрації певної особистої інформації та інших конфіденційних даних з навчальних наборів», - зазначили у Google. Моделі також були створені з використанням навчання з підкріпленням на основі зворотного зв’язку від людей для створення відповідальної поведінки, а команди безпеки провели всебічну оцінку безпеки.



Крім того, Google повідомила, що разом з моделями компанія випускає набір інструментів для відповідального АІ, «щоб допомогти розробникам і дослідникам визначити пріоритети у створенні безпечного і відповідального ШІ».

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