Sauber буде використовувати HPE GreenLake для покращення аеродинаміки болідів Formula 1

24 ноября 2023 г., 12:35

0

Tweet

Офіційно заявлена, що Sauber Motorsport AG співпрацює з HPE для покращення аеродинаміки своїх болідів Formula 1. Спільно розроблена високопродуктивна система для обчислювальної гідродинаміки (computational fluid dynamics, CFD), яка значно підвищує продуктивність обчислень у порівнянні з попередньою версією.



Фізично система встановлена в аеродинамічному центрі Sauber Motorsport AG в Хінвілі, Швейцарія. HPE забезпечує суперкомп’ютерну продуктивність як послугу через HPE GreenLake, що дозволяє інженерам Sauber швидко регулювати потужність відповідно до правил Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Зберігання та обробка всіх даних у захищеному середовищі Sauber у Хінвілі допомагає команді зберегти свою інтелектуальну власність та мінімізувати затримки.



«Перегони Formula 1 - це заснована на даних, надзвичайно конкурентна і суворо регульована діяльність, - зазначає Тріш Дамкрогер (Trish Damkroger), старший віце-президент і директор по продуктах HPC, AI & Labs в HPE. - Успіх у цьому середовищі вимагає виділених обчислювальних ресурсів, які тільки високопродуктивні обчислення можуть запропонувати для вирішення великих завдань. Ми з нетерпінням чекаємо можливості допомогти Sauber Motorsport AG отримати конкурентну перевагу, зберігаючи при цьому суверенітет і гнучкість даних».



Новий високопродуктивний кластер базується на оптимізованих під робоче навантаження серверах HPE ProLiant Gen11, оснащених процесорами AMD EPYC 4-го покоління та високопродуктивним сховищем Cray ClusterStor E1000 з паралельною файловою системою на базі Lustre.



«Продуктивність обчислювальної гідродинаміки має вирішальне значення для успіху в перегонах Formula 1, однак, існують також високі вимоги щодо масштабованості та захисту даних, - підкреслив Алессандро Алунні Браві (Alessandro Alunni Bravi), керуючий директор групи компаній Sauber та представник команди. - HPE GreenLake ідеально відповідає цим вимогам, оскільки поєднує в собі гнучкість хмари та контроль локального середовища. Крім того, HPE GreenLake допомагає нам скоротити капітальні витрати, надаючи доступ до найсучасніших високопродуктивних обчислювальних технологій за моделлю оплати за фактом використання».

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні