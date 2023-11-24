Представлені смартфони Honor 100 та Honor 100 Pro

24 ноября 2023 г., 11:45

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Як повідомляє GSMArena, компанія Honor презентувала свої флагманські смартфони серії Honor 100.



Представлені Honor 100 - є першими смартфонами на базі Snapdragon 7 Gen 3. Обидва пристрої - Honor 100 та Honor 100 Pro - оснащені 100-ватною зарядкою та спеціальним радіочастотним чіпом C1 для кращої якості зв’язку навіть у найскладніших ситуаціях.



Базова модель має товщину 7,8 мм та оснащена 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1220p та сканером відбитків пальців під панеллю. Новий чипсет Qualcomm має процесор з одним ядром Cortex-A715, що працює на частоті 3,15 ГГц, ще трьома на частоті 2,4 ГГц та чотирма ядрами Cortex-A510, що забезпечують ефективність (на частоті 1,8 ГГц).



Пристрій має лише дві камери - основна на 50 Мп з сенсором Sony IMX906 (апертура f/1.95 і OIS) та надширококутна на 12 Мп з кутом огляду 112 градусів. Фронтальна селфі-камера має датчик на 50 Мп і об’єктив з діафрагмою f/2.1.



Чіп C1 визначає найкращу вежу для підключення, а за наявності Wi-Fi телефон може легко перемикатися між мережами. Honor обіцяє, що нові телефони будуть мати більш плавний зв’язок під час поїздок на швидкісних поїздах, в той час, як інтернет і відео будуть працювати безперебійно в метро і ліфтах.



У Honor 100 встановлений акумулятор на 5000 мАг, і компанія надає необхідний адаптер у роздрібній коробці. Серед інших особливостей - NFC, звук Honor Histen та операційна система MagicOS 7.2 на базі Android 13.



Honor 100 буде продаватися за ціною від 2 499 китайських юанів ($350) у версії на 12/256 ГБ.



Honor 100 Pro має більший OLED-екран - 6,78 дюйма і потужніший чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Хоча Honor залишив основну камеру 50 Мп і надширококутний модуль 12 Мп, є також третя камера 32 Мп, яка, за словами компанії, може пропонувати «50-кратний зум».



Honor 100 Pro має такий самий акумулятор, як молодша модель, на 5000 мАг з підтримкою зарядки 100 Вт. Крім того, у цього пристрою також є підтримка бездротової зарядки 66 Вт, яка може зарядити телефон від 0 до 100% за 42 хвилини.



Honor 100 Pro вже надійшов у продаж за ціною 3399 юанів ($480) за версію з 12/256 ГБ та 4 399 юанів ($620) за 16 ГБ/1 ТБ.

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