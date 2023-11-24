Broadcom розділила VMware на чотири підрозділи

24 ноября 2023 г., 13:57

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Як повідомляє видання The Register, компанія Broadcom має намір реорганізувати VMware у чотири підрозділи, кожен з яких відповідатиме за окрему підгрупу продуктів гіганта віртуалізації.

Пізніше виробник підтвердив реорганізацію в офіційній своїй заяві. У зв'язку зі змінами, головний виконавчий директор VMware Рагу Рагурам, який очолював компанію з червня 2021 року, залишає її.

Перший з чотирьох нових підрозділів, на які Broadcom реорганізувала VMware, буде зосереджуватися на платформі Tanzu. Це рішеня, яке вперше було представлене у 2021 році, покликано допомогти підприємствам створювати та підтримувати контейнерні додатки. Підрозділ очолив Пурніма Падманабхан.

Другий новий підрозділ VMware займається розвитком VMware Cloud Foundation. Це програмний комплекс, який включає Tanzu, а також ряд інших продуктів, в тому числі флагманський гіпервізор компанії vSphere і платформу управління мережею NXS. Підрозділ очолить Кріш Прасад.

Два інших напрямку, які створила Broadcom, відомі як прикладні мережі та безпека, або ANS, і програмно-визначені периферійні пристрої. Вони будуть розвиватися під керівництвом Умеша Махаджан (Umesh Mahajan) та Санджая Уппал (Sanjay Uppal) відповідно.

Як наголошується, Broadcom поставила собі за мету більш ніж подвоїти EBITDA VMware до 8,5 мільярдів доларів протягом трьох років після завершення придбання. Одним із способів досягнення цієї мети є скорочення витрат, що може передбачати звільнення працівників.

У середу в блозі, присвяченому завершенню придбання, генеральний директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) підкреслив, що виробник мікросхем буде "щорічно інвестувати значні кошти в інновації та підвищення споживчої цінності VMware". Половина цих інвестицій буде спрямована на ініціативи з розробки продуктів. Голова Broadcom також зазначив, що інвестиційна стратегія Broadcom приділятиме особливу увагу платформі VMware Cloud Foundation.

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