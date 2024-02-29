ASUS представляє нові серверні системи на MWC 2024

29 февраля 2024 г., 13:35

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Компанія ASUS продемонструвала новітні серверні системи на виставці Mobile World Congress (MWC) 2024, що проходить у Барселоні з 26 по 29 лютого 2024 року. ASUS також оголосила про стратегічне партнерство з FuriosaAI, стартапом, що швидко зростає та який спеціалізується на прискорювачах штучного інтелекту нового покоління для центрів обробки даних. Її процесор WARBOY першого покоління, призначений для прискорення роботи систем комп’ютерного зору, продемонстрував виняткову продуктивність із різноманітними моделями в тесті MLPerf Inference. Сертифіковані для роботи на серверах ASUS, карти WARBOY дають можливість клієнтам отримувати переваги найсучасніших технологій штучного інтелекту вже сьогодні.



CU/EG520-E11 – компактний 2U-сервер, що пропонується в різних конфігураціях. Він може бути додатково оснащений картами синхронізації часу й прямої корекції помилок (FEC) і підтримує до трьох графічних прискорювачів з енергоспоживанням 300 Вт. Сервер оптимально підходить для застосунків 5G O-RAN, завдань формування логічних висновків, машинного навчання і мереж CDN.



Сервер DU/ESR1-511-X4TF поєднує в собі прискорювач Intel vRAN Accelerator ACC100 і модуль синхронізації часу на базі системи ASUS Intel E810. Цей сервер підтримує функції прискорення QAT і L1 без компромісів щодо швидкодії інтерфейсу PCI Express 5.0, обробляючи завдання L1/L2 O-RAN в одній системі.



Сервер ESR1-511N-A1 на основі процесора NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip демонструє відмінні результати в завданнях машинного навчання, формування логічних висновків і високопродуктивних обчислень (HPC). У його шасі висотою 1U міститься до 576 ГБ відеопам’яті, до чотирьох швидкісних накопичувачів формфактора E1.S і два слоти PCIe 5.0 x16, що забезпечує максимальну щільність розміщення компонентів і високу масштабованість.



Багатовузловий сервер ESR2-514A-Z4 на базі процесорів AMD EPYC 4-го покоління забезпечує найвищу щільність розміщення компонентів у шасі висотою 2U і підтримує новітні технології DDR5 і PCIe Gen5 для інтенсивних обчислювальних завдань.



Під час заходу відбулася демонстрація можливостей сервера ASUS ESR1-511-X4TF, зокрема його інтеграція з Intel FlexRAN для застосунків DU в архітектурі 5G, а також робота із застосунками штучного інтелекту. Серед іншого відвідувачі ознайомилися з рішенням для роботи з великими мовними моделями (LLM) в системах генеративного ШІ, розроблених і впроваджених компанією Taiwan Web Services Corporation (TWSC).

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