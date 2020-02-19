Самые мощные универсальные инстансы Google Cloud работают на чипах AMD

19 февраля 2020 г., 16:05

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На этой неделе Google добавила в свою облачную платформу новую серию инстансов, которые используют серверные процессоры Epyc Rome, изготавливаемые по 7-нанометровой технологии компанией AMD.

Инстансы N2D стали самыми мощными из предлагаемых Google виртуальных машин общего назначения. Кроме того, по имеющейся информации, они должны превосходить в эффективности имеющиеся инстансы на базе чипов корпорации Intel.

В серии N2D, по всей видимости, задействован заказной вариант AMD Epyc Rome с базовой частотой 2,25 ГГц. Чип поддерживает разгон всех ядер до 2,7 ГГц и может работать на частоте 3,3 ГГц в одноядерном режиме. Точное количество ядер, доступных конкретному инстансу, зависит от того сколько для него выделяется виртуальных процессоров (vCPU).

На одну машину N2D приходится до 224 vCPU. Для сравнения, семейство универсальных инстансов N на базе чипов Intel имеет верхний предел в 96 vCPU.

Серия N2D лидирует и по максимальному объёму доступной памяти: он составляет 896 гибибайтов (альтернативная единица памяти) или 1074 ГБ.

На стандартных корпоративных рабочих нагрузках, таких как веб-серверы и базы данных, N2D могут быть на 13% эффективнее сопоставимых экземпляров N1. Выигрыш в производительности на стандартных тестах Coremark достигает 39%.

Google кроме того ориентирует N2D на высокопроизводительные задачи (HPC), включая анализ аварий, финансовое моделирование, рендеринг и симуляцию резервуаров. В этих приложениях на различных репрезентативных тестах, таких как Gromacs и NAMD, благодаря большему количеству доступных ядер инстансы AMD лидируют с более, чем двукратным превосходством в скорости и 70-процентным — в пропускной способности памяти.

Серия N2D сейчас доступна в бета-режиме. Она дополнила линейку бюджетных инстансов E2 на чипах AMD, запущенную Google в декабре прошлого года.

Решение Google об использовании в своём облаке процессоров Epyc Rome стало важной вехой на пути AMD к магистральной цели: во II квартале отобрать у Intel 10-процентную долю рынка серверных CPU. Google, один из крупнейших глобальных операторов ЦОД в мире, за 2019 г. потратил на облачную инфраструктуру примерно 13 млрд долл.

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