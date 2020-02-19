Apacer анонсировала промышленные облачные сервисы

19 февраля 2020 г., 15:35

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Компания Apacer сообщила о создании партнёрского альянса с производителями промышленных решений в области IoT. Его целью является предоставление полного цикла облачных услуг с упрощённым процессом интеграции. Когда управление системой, хранение и передача данных станут более стабильными, это позволит компаниям повысить операционную эффективность и укрепить ключевые конкурентные преимущества.

Среди партнёров компании — Advantech, разработчик программного обеспечения WISE-PaaS/DeviceOn для удалённого управления устройствами (RDM), и Allxon, создатель системы управления Allxon Device Management. Для поддержки и развития партнёров компания Apacer создала промышленное облако SV250 на базе IoT SSD, а также мониторинговый плагин Double-barreled Solution: Cloud Edition. Облачная версия DBS Cloud Edition даёт возможность в режиме реального времени получать информацию о работе удалённых устройств и управлять их работой. А мониторинговый центр позволяет в реальном времени отслеживать параметры каждого подключённого накопителя Apacer SSD, например, оставшийся срок службы, рабочую температуру и температуру среды. Обо всех событиях система может оповещать технический персонал через приложение, электронную почту или SMS. Данное решение поддерживает различные облачные платформы, в том числе AWS, Microsoft Azure и Google.

Apacer также объявила о планах представить на выставке Embedded World 2020 накопители 3D NAND PCIe SSD с охлаждающей технологией CoreGlacier, созданной для поддержания низких температур у микросхем NAND Flash и обеспечения полной сохранности данных. Вместе с тем Apacer предлагает различные высокопроизводительные решения для хранения информации, такие, как технология 3D NAND SLC-liteX, обеспечивающая до 30 тысяч циклов перезаписи данных, карты памяти промышленного класса и полный спектр памяти DDR4-2933/3200 с набором высококачественных оригинальных микросхем DRAM. Они ориентированы на серверные платформы класса high-end на базе Intel Cascade Lake и AMD Rome.

По мере развития отрасли AIoT промышленные управляющие приложения становятся всё более диверсифицированными. Компания Apacer расширяет свой бизнес в области приложений для индустрии автомобильного производства, и покажет карты памяти microSD промышленного класса, предназначенные для автомобилей, оснащённых системами мониторинга SMART. Они отображают общее состояние SSD и могут работать в экстремальном диапазоне температур: от 40°C до 85°C. Благодаря технологии защиты данных данный продукт подходит для устройств видео-регистрации, информационно-развлекательных систем (IVI) и навигационного оборудования (GPS). Компания Apacer также находится в процессе получения сертификации по стандарту IATF16949.

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