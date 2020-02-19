Мировые расходы на ИКТ обещают вырасти почти на 4%

19 февраля 2020 г., 16:45

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В IDC прогнозируют, что общемировые расходы на компьютерные и коммуникационные технологии (ИКТ) увеличатся в 2020 г. на 3,6% «YoY», до 4,3 трлн долл.

Затраты в размере 2,7 трлн долл. будут обеспечены коммерческим и публичным секторами (устройства, ПО, ИТ-услуги, телеком- и бизнес-сервисы), а оставшаяся сформируется за счет потребительских расходов.

Замедление развития экономики, слабый бизнес-инвестиции, неопределенность в части объемов производства, протекционистская политика многих крупных регионов, и геополитические трения (американо-китайские торговые войны, повышение американских пошлин на европейские автомобили, Брекзит) — все это существенно сократит объем расходов.

На долю ИТ придется более половины общих ИКТ-расходов текущего года. Их основная часть обеспечится покупкой устройств (преимущественно смартфонов и ПК), а также промышленных приложений. В то же время три крупнейшие сервисные категории (связанные с управлением услуги, проектно-ориентированные услуги, услуги поддержки) совместно принесут свыше 750 млрд долл. Категория, связанная с созданием и последующим внедрением приложений окажется наиболее динамично развивающейся — среднегодовой рост за период с 2019 по 2023 г. составит 11,1%.

Третья часть ИКТ-расходов будет обеспечена телекоммуникационными услугами, а ключевым сегментом (589 млрд долл. в 2020 г.) здесь останется сегмент мобильных телеком-услуг. Следом разместятся фиксированные телеком-услуги.

Потребительские расходы на ИКТ будут расти с показателям CAGR 0,7%, а доминировать в них будут мобильные телеком-услуги и покупка устройств (смартфонов, ноутбуков, планшетов).

Почти 40% мировых затрат на ИКТ обеспечат четыре отрасли — банки, дискретное производство, профессиональные услуги, телекоммуникации. Лучшие темпы развития покажут сегменты профессиональных услуг (CAGR 7,2%) и медиа (CAGR 6,6%).

Свыше половины бизнес-расходов на ИКТ обеспечит очень крупный бизнес (более тысячи сотрудников), а почти треть (28%) сформирует малый (штат 10-99 работников) и средний (100-499 работников) бизнес.

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