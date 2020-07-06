 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 27 (1223)

28.06 - 05.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung увеличивает ставку на контрактное производство чипов

6 июля 2020 г., 16:55

Samsung увеличивает ставку на контрактное производство чипов

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, противостояние TSMC и Samsung в сегменте контрактного производства чипов может усилиться в нынешнем году .

Даже не смотря на то, что тайваньская компания скорее всего потеряет к концу года Huawei, как одного из ключевых заказчиков, у нее не возникнет дефицита в клиентах. Спрос на выпуск чипов по «тонким» нормам производства будет только.

Сегодня, согласно оценкам Nikkei Asian Review, компании TSMC принадлежит 51,5 % всех заказов в сегменте контрактного производства полупроводников, у Samsung Electronics - 18,8 %. Но корейская компания делает все возможное, чтобы расширить число клиентов и по мнению аналитиков она может получить в их числе Google, Amazon и Facebook.

Samsung намерена довести инвестиции в производство чипов до 100 млрд долл. в десятилетний период, т. е. эта сумма уже будет сопоставим  тратами TSMC. Также в рамкаха развития этого направления будет нанято дополнительно 15 тыс. сотрудников.

Массовый переход на техпроцесс по нормам 5 нм Samsung планирует начать уже в августе нынешенго года.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  