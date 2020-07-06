Samsung увеличивает ставку на контрактное производство чипов

6 июля 2020 г., 16:55

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, противостояние TSMC и Samsung в сегменте контрактного производства чипов может усилиться в нынешнем году .



Даже не смотря на то, что тайваньская компания скорее всего потеряет к концу года Huawei, как одного из ключевых заказчиков, у нее не возникнет дефицита в клиентах. Спрос на выпуск чипов по «тонким» нормам производства будет только.



Сегодня, согласно оценкам Nikkei Asian Review, компании TSMC принадлежит 51,5 % всех заказов в сегменте контрактного производства полупроводников, у Samsung Electronics - 18,8 %. Но корейская компания делает все возможное, чтобы расширить число клиентов и по мнению аналитиков она может получить в их числе Google, Amazon и Facebook.



Samsung намерена довести инвестиции в производство чипов до 100 млрд долл. в десятилетний период, т. е. эта сумма уже будет сопоставим тратами TSMC. Также в рамкаха развития этого направления будет нанято дополнительно 15 тыс. сотрудников.



Массовый переход на техпроцесс по нормам 5 нм Samsung планирует начать уже в августе нынешенго года.

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