Сегмент игровых мониторов ожидает рост в пределах 37%

6 июля 2020 г., 17:35

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Согласно последним прогнозам аналитиков из TrendForce, в 2020 г. глобальные поставки игровых мониторов (частота развертки 100 Гц и выше) достигнут 12,2 млн устройств. Если ожидания подтвердятся, рост в годовом сопоставлении составит 37%.

Во второй половине прошлого года начали массово появляться игровые IPS-мониторы по сравнительно доступным ценам. Как итог, за ними в этом году будет уже по меньшей мере 25% рассматриваемого рынка.

На фоне крайне высокой конкуренции среди производителей, AOC/Philips сохранит первую строку рейтинга вендоров. Следом разместятся ASUS и Acer, а Тор-5 замкнут MSI и Samsung.

На долю мониторов с изогнутыми экранами, придется свыше половины (54%) общих поставок. В 2020 г. ожидается выход новых моделей с радиусом кривизны 1000R, что является настоящим прорывом для изогнутого сегмента.

Производители приступили к активному выпуску панелей с частотой 165 Гц — по итогам первого квартала их доля в игровом сегменте увеличилась до 21%, с 4% годом ранее. Не менее 40% общих поставок игровых мониторов с частотой 165 Гц в начальной четверти года пришлось на MSI, а 30% — на ASUS.

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