Решение Dbvisit Standby дополнено новыми функциями

6 июля 2020 г., 16:15

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Как сообщает «Elcore Украина», официальный дистрибьютор компании Dbvisit, разрабатывающей решения для восстановления данных после аварий, вендор анонсировал очередной релиз флагманского ПО Dbvisit Standby с важным дополнением, призванным упростить жизнь администраторам баз данных Oracle.



Хотя в большинстве случаев аварийное восстановление ограничивается одним сетевым сегментом, отвечая на просьбы клиентов, с релизом 9.0.14 компания вводит возможность назначать разные сетевые порты для основной и резервной конфигураций. Это позволяет управлять аварийным восстановлением в нескольких сегментах сети (с разными IP-диапазонами и портами).



Среди других полезных нововведений Dbvisit Standby 9.0.14 можно назвать улучшенное и дополненное внутреннее протоколирование Dbvnet (сетевой компонент), усовершенствованное отображение на центральной консоли экранного интерфейса невыполненных задач, более частое обновление окна Snapshot Group. Также добавилась поддержка файловой системы ACFS для Oracle RAC (однако настоятельно рекомендовано использование для таких конфигураций хранилищ на основе ASM). Полный перечень изменений приводится в онлайновой документации.



На сайте разработчика, решение Dbvisit Standby названо главной сторонней альтернативой Oracle Data Guard для создания и администрирования резервных баз данных Oracle Standard Edition. Глобальная база клиентов Dbvisit, доверяющих ей защиту своих данных в локальных, облачных и гибридных средах от аппаратных неисправностей, природных бедствий, человеческих и логических ошибок и случайных сбоев, составляет более 1300 заказчиков в 110 странах.



Новую версию, Dbvisit Standby 9.0.14, уже могут загрузить все клиенты, для которых действует поддержка Dbvisit.

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