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Samsung представила свои варианты ноутбуков на чипе Arm ценой 349 долл.

4 июня 2021 г., 10:25

Samsung представила свои варианты ноутбуков на чипе Arm ценой 349 долл.

Компания Samsung анонсировала выпуск ноутбуков Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G, которые построены на чипах Snapdragon от Qualcomm и работают под Windows.

Младшая модель Galaxy Book Go с диагональю экрана 14 дюймов оснащена чипом Snapdragon 7са Gen 2, имеет ОЗУ 4 ГБ или 8 ГБ и накопитель 64 ГБ или 128 ГБ.

Samsung представила свои варианты ноутбуков на чипе Arm ценой 349 долл.


Ноутбук оснащен HD-камерой, слотом для карт microSD и nano-SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, а также портами USB 2.0, USB‑C и разъемом для наушников. Модель снабжена батареей 42,3 Вт.

Как сообщается, толщина устройства составляет 14,9 мм, а масса - 1,38 кг. В США она будет предлагаться по цене от 349 долл. уже со следующей недели.

Samsung представила свои варианты ноутбуков на чипе Arm ценой 349 долл.



Galaxy Book Go 5G имеет практически ту же начинку, лишь построен на процессоре Snapdragon Qualcomm 8cx Gen 2 5G. Его поставки компания планирует начать только в конце года и цены пока не сообщает.

 

 

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