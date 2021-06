Samsung представила свои варианты ноутбуков на чипе Arm ценой 349 долл.

4 июня 2021 г., 10:25

Компания Samsung анонсировала выпуск ноутбуков Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G, которые построены на чипах Snapdragon от Qualcomm и работают под Windows.



Младшая модель Galaxy Book Go с диагональю экрана 14 дюймов оснащена чипом Snapdragon 7са Gen 2, имеет ОЗУ 4 ГБ или 8 ГБ и накопитель 64 ГБ или 128 ГБ.



Ноутбук оснащен HD-камерой, слотом для карт microSD и nano-SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, а также портами USB 2.0, USB‑C и разъемом для наушников. Модель снабжена батареей 42,3 Вт.



Как сообщается, толщина устройства составляет 14,9 мм, а масса - 1,38 кг. В США она будет предлагаться по цене от 349 долл. уже со следующей недели.





Galaxy Book Go 5G имеет практически ту же начинку, лишь построен на процессоре Snapdragon Qualcomm 8cx Gen 2 5G. Его поставки компания планирует начать только в конце года и цены пока не сообщает.

