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HPE заметно нарастила квартальные показатели

4 июня 2021 г., 9:35

HPE заметно нарастила квартальные показатели

Компания Hewlett Packard Enterprise представила результаты по итогам своего второго квартала 2021 финансового года.

Как отмечают наблюдатели, HPE впервые с 2015 года показала рост дохода, выражаемый двузначным числом, а именно — выручка компании выросла на 11% до 6,7 млрд долл.

Кроме того, компания вернулась к чистой прибыли. Этот показатель зарегистрирован на уровне 259 млн долл., при том что год назад за тот же период был зафиксирован убыток в 821 млн долл.

Таким образом HPE показала прибыль в 46 центам на акцию, хотя биржевые аналитики ожидали не больше 42 центов.

Серверное направление HPE продемонстрировало продажи на уровне 2,98 млрд долл. - рост за год составил 12%.

Выручка от СХД росла чуть медленнее — на 5%, до 1,14 млрд долл.

Высокопроизводительные решения принесли компании 685 млн долл., тут рост в годовом сравнении достиг 13%.

Подразделение Intelligent Edge показало самые высокие темпы роста среди всех направлений HPE — 20%. В этом сегменте компания заработала за квартал 799 млн долл.

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