Samsung получила контракт от Qualcomm на выпуск чипов по нормам 5 нм

19 февраля 2020 г., 14:25

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Как сообщает Reuters, подразделение по производству полупроводников компании Samsung Electronics выиграло контракт на производство новых чипов Qualcomm.

По информации источников агентства, Samsung будет производить по меньшей мере некоторую часть чипов из семейства недавно объявленных Q60 для работы с 5G-сетями.

Ожидается, что эти продукты будут выпускаться по технологии 5 нм и, видимо, когда TSMC запустит эти производственные нормы, тайваньская компания также получит заказ от Qualcomm.

Samsung и Qualcomm пока никак не комментируют эту информацию.

Корейская компания в последние годы активно развивает контрактное полупроводниковое производство и в частности выпускает чипы для IBM и Nvidia. В прошлом году Samsung объявила о планах инвестировать до 2030 года 116 млрд долл. в развитие полупроводникового производства не связанного с выпуском чипов памяти.

Очередная сделка с Qualcomm демонстрирует явный прогресс в развитии контактного производства Samsung и получение такого клиента крайне важно для компании. Согласно данным TrendForce, в четвертом квартале 2019 г. доля Samsung в сегменте выпуска чипов на заказ составила 17,8% против 52,7% у TSMC.

В январе руководство TSMC заявило, что намерено активизировать запуск производства по нормам 5 нм и планирует по итогам нынешнего года долю этого техпроцесса в своих продажах на уровне 10%.

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