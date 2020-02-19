Eaton продает свой гидравлический бизнес за 3,3 млрд долл.

19 февраля 2020 г., 13:45

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Компания Eaton заключила соглашение о продаже своего гидравлического подразделения датской промышленной компании Danfoss A/S за 3,3 млрд долл. Отмечается, что эта сумма представляет собой 13,2 EBITDA подразделения за 2019 год. При этом Eaton сохраняет за собой подразделения фильтрации и рукояток клюшек для гольфа, которые сейчас формально входят в состав гидравлического подразделения.

«Это очередной шаг на пути трансформации Eaton в более динамично развивающуюся компанию с более стабильным доходом», — заявил Крейг Арнольд, председатель совета директоров и CEO Eaton. «Мы считаем, что эта сделка будет выгодна нашим акционерам и позволит нашим сотрудникам, занятым в подразделении гидравлики, стать частью компании, приверженной этой отрасли».

«Eaton Hydraulics — один из ведущих игроков в мировой индустрии гидравлики с высочайшим уровнем экспертизы и качества», — считает Ким Фаузинг, президент и CEO компании Danfoss. «Объединение знаний и опыта двух компаний позволит клиентам сотрудничать с непревзойденным партнером».

Сделка подлежит закрытию в соответствии с общепринятыми условиями и одобрению регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта к концу 2020 года.

Отметим, что показатель EBITDA не входит в стандарт GAAP измерения результатов компании, но является широко используемым показателем операционной деятельности. В данном случае мультипликатор EBITDA помогает инвесторам оценить ценность сделки для Eaton. Доход гидравлического подразделения за 2019 год до налогообложения составил 174 млн долл. плюс износ в размере 58 млн долл. и амортизация в размере 18 млн долл.: EBITDA подразделения составил 250 млн долл. Доход до налогообложения подразделений фильтрации и рукояток клюшек для гольфа в 2019 году составил 88 млн долл. плюс износ 7 млн долл. и амортизация 6 млн долл.: EBITDA указанных подразделений составил 101 млн долл.

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