Решение Citrix Workspace становится доступно в облаке Google

19 февраля 2020 г., 14:55

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Компания Citrix Systems анонсировала доступность решения Citrix Workspace for Google Cloud. С его помощью компании смогут предоставить сотрудникам доступ к необходимым и привычным приложениям G Suite и обеспечивать простую, комфортную и интеллектуальную работу, способствуя росту вовлеченности сотрудников и повышению производительности труда.

Citrix Workspace – унифицированная, защищенная и интеллектуальная платформа, которая преобразует рабочий процесс, организуя, направляя и автоматизируя все виды деятельности сотрудников для получения максимальной отдачи. Именно с этой целью ведущие компании, использующие облако Google Cloud, ускоренными темпами внедряют Citrix Workspace.

С последней версией Citrix Workspace заказчики Google Cloud получили возможность интегрировать предпочитаемые сотрудниками инструменты G Suite в интеллектуальный рабочий комплекс. Теперь для повышения производительности труда и экономии времени можно практически мгновенно создавать микроприложения, объединяющие множество рабочих операций посредством автоматизации и упрощения стандартных задач. Микроприложения для G Suite позволяют рационализировать все – от бронирования ресурсов до рассылки напоминаний и уведомлений новым членам коллектива. Адаптировать Citrix Workspace для поддержки уникальных процессов и требований конкретных компаний помогает простой конструктор микроприложений.

С помощью Google Cloud Anthos для гибридных и мультиоблачных сред компании могут создавать микросервисные приложения и выполнять их где угодно. Подтверждение работоспособности Citrix ADC для Anthos позволяет заказчикам смело интегрировать контроллеры Citrix ADC, включая MPX, VPX и CPX, в облако Anthos, при этом унификация локальных и облачных сред по политикам и операционным параметрам облегчает миграцию приложений. Для визуализации карт микросервисов, получения информации об их состоянии, выявления аномалий и возможных проблем используется приложение Citrix ADM Service Graphs.

Сервис создания виртуальных машин Machine Creation Service (MCS) в решении Citrix Virtual Apps and Desktops позволяет ИТ-службам быстро и эффективно конфигурировать рабочие нагрузки Citrix на базе Windows и создавать современную цифровую рабочую среду, где сотрудники получают доступ ко всем инструментам, необходимым для плодотворной совместной работы.

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