Samsung купила розробника гнучких OLED-екранів

30 июня 2022 г., 9:35

Bloomberg повідомляє, що компанія Samsung придбала стартап Cynora, який розробляє OLED-дисплеї.



У рамках угоди Samsung за 300 млн дол. купила інтелектуальну власність та розробки німецької компанії, але команда інженерів стартапу не увійшла до південнокорейського виробника.



Відмічається, що Samsung була серед перших інвесторів Cynora.



Важливо, що куплена фірма спеціалізується на створенні гнучких дисплеїв для складних пристроїв.



Cynora також розробила технологію емітера нового покоління для відтворення синього та зеленого кольорів, з акцентом на енергоефективність та високу контрастність.

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