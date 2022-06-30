За добу відновлено електропостачання близько 23,4 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії

30 июня 2022 г., 8:15

Як повідомляє Міністерство енергетики України, за минулу добу відновлено електропостачання близько 23,4 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема: у Донецькій області – 7,2 тисячам у Херсонській – 6,4 тисячам, у Харківській – 5,7 тисячам, у Запорізькій – 3 тисячам, у Миколаївській – 1 тисячі, у Сумській – 100 абонентам.



Станом на 29 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 742 населених пункти, загалом близько 621 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 376,8 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 32,1 тисяч споживачів.



Ворог продовжує руйнувати, але наші воїни мужньо боронять батьківщину, а українські енергетики докладають всіх зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання громадянам.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист