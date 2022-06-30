Ринок серверів виросте на 5% у 2022 р., але не все так просто складається

30 июня 2022 г., 10:25

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Згідно з дослідженням TrendForce, з огляду на останню динаміку ринку серверів, попередні виробничі плани ODM почали поступово остигати. Оскільки цикл невідповідності матеріалів значно покращився, у ІІ кв. 2022 року темпи запасів постачальників системних плат для серверів почали падати.



Водночас COVID-блокування в Шанхаї вплинули на виробництво деяких ODM. Зокрема, найбільший тягар понесла Inventec. Виробничі плани, включаючи плани Dell і HPE, були значно відкладені, але загальна продуктивність поставок не вплине на короткострокову перспективу. Прогнозується, що глобальні поставки серверів все ще зростуть на 6,5% кв/кв у ІІІ кв. 2022 року, в основному завдяки продовженню підтримки завдяки попиту, створеного компаніями, які прискорюють міграцію до хмар після пандемії.



TrendForce вказує, що наразі немає жодних ознак того, що чотири основні північноамериканські хмарні провайдерів зменшують обсяг замовлень серверів. Однак з початку пандемії індустрія зіткнулася з проблемами ланцюга поставок, і серверне виробництво продовжувало страждати від обмеженого постачання дефіцитних матеріалів. Щоб досягти виробничих цілей, покупці збільшили кількість замовлень і збільшили матеріальні запаси як опір проти дефіциту, який спричиняє неможливість відвантажити цілі пристрої. Це спонукало центри обробки даних, клієнтів OEM та ODM будь-яких розмірів збільшити оцінку обсягу замовлень, що призвело до надлишку замовлень на ринку серверів. Тому TrendForce не виключає можливості подальшого коригування замовлень хмарними гравцями, що призведе до незначного зниження поставок серверів у 2022 році.



На додаток до потенційних труднощів, пов’язаних із майбутнім коригуванням замовлень, передбачуваного загальним ринком, попит на сервери на китайському ринку характеризується додатковими факторами, пов’язаними з політикою. TrendForce вказує, що з моменту впровадження політики китайського уряду щодо споживання енергії та інтернет-бізнесу в 2021 році, постачальники Інтернет-послуг першого рівня в материковому Китаї почали коригувати свої плани у 2022 році. До цього часу Baidu, Alibaba і Tencent усі знизили масштаби закупівель цього року. Крім того, три основні гіганти BAT будуть більш стриманими з точки зору майбутнього будівництва хмар. Варто зазначити, що серед чотирьох основних гравців CSP у Китаї лише ByteDance виріс цього року, попри переважаючі тенденції. ByteDance зменшує негативний вплив внутрішньої політики в Китаї, активно розширюючи свою платформу електронної комерції, яка поєднує закордонний бізнес TikTok і нові бізнеси. У 2022 році ByteDance продовжуватиме підтримувати річний темп зростання закупівлі серверів на рівні майже 70%.



Проте проєкт переміщення обчислювальних ресурсів на захід на внутрішньому фронті, запропонований урядом Китаю, стимулює будівництво перспективних серверів і розпочав формування хмарного бізнесу операторів зв’язку у 2 кварталі. TrendForce помітив, що на додаток до China Mobile, яка раніше демонструвала сильний імпульс, почавши поступово збільшувати обсяг замовлень, China Telecom і China Unicom також загалом збільшили масштаб своїх серверних тендерів, і такий імпульс був рівномірно розподілений між OEM-виробниками в материковому Китаї. Таким чином, всупереч уповільнення купівельної спроможності китайських гравців CSP першого рівня, розгортання серверів провінційного уряду та побудова телекомунікаційних компаній за підтримки державних активів сформували опору попиту на ринку серверів Китаю цього року.



Аналітики вважають, що попит на глобальному ринку серверів значно зріс за останні два роки через вплив пандемії, але пандемія також спричинила хаос у ланцюжку поставок та логістиці, спричинивши невизначеність у розвитку галузі. Хоча попит на сервери у другому півріччі 2022 року піддається ризику зниження через наслідки суттєвих невідповідностей, річний темп зростання поставок серверів протягом усього року все ще може досягати приблизно 5%. Натомість на це можуть вплинути коригування запасів і загальний економічний спад у 2023 році. Інвестиції капіталу в ІТ, ймовірно, сповільняться, і зростання не буде таким сильним, як за останні два роки.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист