«AI без прикрас» від Wtech: У Favbet Tech розповіли про виклики практичного впровадження штучного інтелекту 

У липні у київському Kooperativ відбулася дискусійна панель «AI без прикрас», організована спільнотою Wtech. Подія зібрала топменеджерів провідних українських ІТ-компаній, щоб чесно поговорити про реальний досвід впровадження штучного інтелекту. Подію підтримала компанія Favbet Tech, а одним із спікерів став її CEO Артем Скрипник.

У своєму виступі Скрипник наголосив на виваженому підході до інтеграції AI у внутрішні процеси та продукти компанії. За його словами, штучний інтелект у Favbet Tech — це насамперед інструмент для підсилення команд, а не заміна людей.

«На відміну від західних бізнесів, які декларують скорочення персоналу через AI, мета Favbet Tech інша - підвищити ефективність команди та поглибити експертизу там, де раніше бракувало рук. Ми не звільняємо через автоматизацію, а вчимось робити більше», - зазначив CEO.