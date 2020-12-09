Рынок внешних СХД просел почти на 2%

9 декабря 2020 г., 11:45

Объем выручки мирового рынка корпоративных внешних систем хранения данных в третьем квартале 2020 г. сократился на 1,4% «YoY», до 6,8 млрд долл. — информирует IDC. В то же время, общая емкость отгруженных систем выросла на 9,6%, до 18,9 ЭБ.

Выручка группы ODM, поставляющих storage-системы напрямую операторам гипермасштабируемых ЦОД, выросла на 8,7%, до 6,4 млрд долл. При этом, общая емкость увеличилась на 41,4%, до 74,5 ЭБ.

С учетом внутренних СХД (решения на базе серверов), общая емкость поставленных за квартал систем увеличилась на 31,8%, до 129,8 ЭБ.

Выручка сегмента, объединяющего построенные на базе флэш-памяти системы, увеличилась на 0,5% «YoY», до 2,7 млрд долл. Однако гибридное направление просело на 0,7%, до 2,8 млрд долл.

Оставаясь крупнейшим вендором, Dell сумела оставить за собой почти треть (28,8%) общей выручки рынка. На значительном удалении расположилась HPE/New H3C Group, взявшая почти 11% рынка.

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