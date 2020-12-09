 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1244)

29.11 - 06.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рынок внешних СХД просел почти на 2%

9 декабря 2020 г., 11:45
Рынок внешних СХД просел почти на 2%

Объем выручки мирового рынка корпоративных внешних систем хранения данных в третьем квартале 2020 г. сократился на 1,4% «YoY», до 6,8 млрд долл. — информирует IDC. В то же время, общая емкость отгруженных систем выросла на 9,6%, до 18,9 ЭБ.

Выручка группы ODM, поставляющих storage-системы напрямую операторам гипермасштабируемых ЦОД, выросла на 8,7%, до 6,4 млрд долл. При этом, общая емкость увеличилась на 41,4%, до 74,5 ЭБ.

С учетом внутренних СХД (решения на базе серверов), общая емкость поставленных за квартал систем увеличилась на 31,8%, до 129,8 ЭБ.

Выручка сегмента, объединяющего построенные на базе флэш-памяти системы, увеличилась на 0,5% «YoY», до 2,7 млрд долл. Однако гибридное направление просело на 0,7%, до 2,8 млрд долл.

Оставаясь крупнейшим вендором, Dell сумела оставить за собой почти треть (28,8%) общей выручки рынка. На значительном удалении расположилась HPE/New H3C Group, взявшая почти 11% рынка.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  