IT-Solutions будет продвигать решения Qualys в области ИБ

9 декабря 2020 г., 12:25

+11

голос Tweet

Компания IT-Solutions сообщает о подписании партнерского соглашения с Qualys, в рамках которого сможет предоставить заказчикам доступ к решениям вендора в области ИТ и информационной безопасности.

Как отмечается, Qualys – мировой лидер в сегменте решений по управлению уязвимостями и контролю соответствия требованиям. С помощью облачной платформы Qualys, клиенты IT-Solutions смогут консолидировать решения ИБ и соответствия требованиям в рамках одной платформы и встроить безопасность в инициативы по цифровой трансформации для обеспечения большей гибкости, выгоды для бизнеса и существенной экономии средств.

Облачная платформа Qualys и ее интегрированные приложения непрерывно предоставляют организациям доступ к критически важной информации по безопасности, позволяя им автоматизировать полный спектр задач по аудиту, обеспечению соответствия требованиям и защиты ИТ-систем и веб-приложений внутри организаций, на мобильных клиентах и в облаках.

Для платформы Qualys не важно, где находятся ИТ-активы (локально, на периметре, в облаках или у сотрудников дома, и пр.) и к какому типу они принадлежат (рабочие станции, сервера, веб-приложения, контейнеры, АСУ ТП, и пр.), а для ее использования не нужна никакая вспомогательная инфраструктура в виде VPN. Платформа динамически масштабируется под клиента и решает задачи независимо от внешних условий без дополнительных затрат.

«Информационная безопасность сегодня глобальный тренд рынка. Поэтому ее обеспечение становится основным вопросом удержания бизнеса на плаву. В то же время наша цель – сделать бизнес клиентов не только более простым и управляемым, но и защищенным. Сотрудничество с Qualys позволит нам создавать инновационные проекты в области кибер-безопасности и повысить уровень информационной защиты наших заказчиков», – отметил Иван Зимин, технический директор IT-Solutions.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U