Молекулярный фильтр решает проблему стабильности топливных элементов

9 декабря 2020 г., 11:05

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Благодаря высокой энергоёмкости, а также удобству хранения и транспортировки энергоносителя, метилового спирта, прямые метаноловые топливные элементы (DMFC) считают перспективной альтернативой как ископаемому топливу, так и литий-ионным аккумуляторам в портативной технике.

Однако, коммерциализации DMFC препятствует ряд нерешённых технологических проблем, мешающих достижению оптимальной производительности при комнатной температуре. Наиболее настоятельной из них является нежелательная реакция окисления метанола во время перехода его от анода к катоду. Эта реакция приводит к разрушению платинового катализатора, необходимого для работы топливного элемента.

Оригинальное и действенное решение этой проблемы предложила группа инженеров Инчхонского национального университета (Корея) в статье, вошедшей в недавний выпуск журнала ACS Applied Materials & Interfaces. Они разработали сравнительно несложную процедуру изготовления катализатора, в котором наночастицы платины защищены углеродной оболочкой. Такое покрытие почти непроницаемо, за исключением мельчайших отверстий в местах азотных дефектов.

Эксперименты показали, что эти отверстия действуют как молекулярный фильтр: пропускают к платине кислород, но задерживают более крупные молекулы метанола, препятствуя нежелательным реакциям.

Авторы также нашли простой способ регулировки количества дефектов в оболочке, простым изменением температуры на этапе термообработки. В сравнительных испытаниях новый материал превзошел коммерческие платиновые катализаторы, а также показал гораздо более высокую стабильность.

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