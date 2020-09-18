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Рынок средств виртуальной реальности ушел в минус, однако восстановится уже в 2021 г.

18 сентября 2020 г., 9:35
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Рынок средств виртуальной реальности ушел в минус, однако восстановится уже в 2021 г.

На фоне общемировой пандемии рынок средств виртуальной реальности по итогам 2020 г. сократится на 6,7%, — ожидают в IDC. Среди главных причин называются нарушение в цепочках поставок компонентов на протяжении первых месяцев года, а также замедление в развитии рынка, вызванное переходом на новые продукты. Впрочем, уже в будущем году ожидается стремительное восстановление рынка — глобальные поставки устройств вырастут на 46,1%.

С учетом высокого потребительского спроса и продолжающихся инвестиций в технологии VR со стороны корпоративных клиентов, среднегодовой рост рынка за период с 2020 по 2024 г. составит 48%. Причем, доля бизнес-заказчиков в общих поставках возрастет с 38% в нынешнем году, до 53% по итогам 2024 г.

Несмотря на высокий интерес к отдельным моделям, например, Oculus Quest, сегмент автономных VR-моделей во втором квартале сократился. Oculus Go позволит Facebook закрепиться в начальном ценовом диапазоне данного сегмента, тогда как Pico, Lenovo и другие крупные игроки продолжат активно проникать на корпоративный рынок.

Сегмент подключаемых VR-продуктов также ушел в минус, чему, во многом, поспособствовало снижение интереса к PlaystationVR на фоне ожидаемой премьеры нового поколения популярной игровой консоли. Также зафиксировано снижение спроса на другие популярные продукты сегмента — Rift S и HTC Vive. В будущем году ожидается заметное восстановление спроса, в том числе благодаря запуску HP Reverb G2 и других новых продуктов.

Направление безэкранных моделей продолжается сужаться. Интерес к подобным решениям сохраняется преимущественно на развивающихся рынках, где местные вендоры продвигают их для потребителей, впервые ставших обладателями смартфонов.


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