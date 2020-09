Micro Focus представила Vertica by the Hour на платформе Google Cloud

17 сентября 2020 г., 17:15

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что вендор анонсировал запуск Vertica by the Hour на торговой площадке Google Cloud Marketplace. Датацентричные организации отныне могут получить на Google Cloud Marketplace доступ к гибким, почасовым тарифам для применения мощных аналитических возможностей Vertica к самым разным сценариям – от прогностического обслуживания до анализа поведения клиентов.



Vertica by the Hour позволяет специалистам по теории данных и бизнес-аналитикам совмещать комплексное машинное обучение с расширенными аналитическими возможностями в рамках оптимизированной для облака архитектуры MPP, известной как Vertica in Eon Mode. Использующая инновационное отделение вычислений от архитектуры хранения, Vertica в Eon Mode помогает инженерам по обработке данных эффективно управлять переменными рабочими нагрузками, оптимизировать экономику облака и разумно распределять ресурсы по индивидуальным сценариям использования при строгом соблюдении соглашений об уровне обслуживания.



Появление Vertica by the Hour на площадке Google Cloud Marketplace удовлетворяет растущий спрос на Vertica на общедоступных облачных платформах. Клиенты также могут переносить в Google Cloud свою собственную лицензию Vertica (BYOL), дополнительно способствуя позиционированию Vertica как единого аналитического хранилища для многооблачных и гибридных сред, что имеет решающее значение для долгосрочной аналитической стратегии предприятий.



Клиенты Vertica с собственной лицензией (BYOL) для быстрого и настраиваемого развёртывания в Google Cloud могут использовать консоль управления Vertica.



«Vertica рада предложить Vertica by Hour на Google Cloud Marketplace, в дополнение к недавнему, мартовскому анонсу доступности Vertica 10 в Eon Mode на Google Cloud, – заявил Колин Махони (Colin Mahony), старший вице-президент и генеральный менеджер Vertica в Micro Focus. – Оба эти варианта являются прямым ответом на интерес наших клиентов к Google Cloud и демонстрируют нашу приверженность к партнёрству с Google Cloud».

