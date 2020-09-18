Palo Alto Networks представила устройства CloudGenix с поддержкой ИИ

18 сентября 2020 г., 10:25

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Palo Alto Networks, больше известная продуктами для обеспечения информационной безопасности, в прошлом году расширила свой бизнес на управление сетями с покупкой фирмы CloudGenix за 420 млн долл.

В эту среду компания анонсировала два новых сетевых устройства для корпоративных офисов и границы сети, а также технологию искусственного интеллекта (ИИ), позволяющую автоматически устранять технические неполадки. И устройства и ИИ-технология базируются на ПО CloudGenix для сетевого администрирования.

Младшее из представленных вчера устройств, Ion 1000, предназначено для подключения розничных магазинов и других периферийных локаций к централизованной сети, соединяющей вместе разрозненные объекты компании. С ним вместе анонсировано самое крупное из устройств CloudGenix на сегодняшний день — Ion 9000, оно ориентировано на головные офисы корпораций.

Новая ИИ-технология призвана облегчить выявление и устранение неисправностей в условиях, когда инструменты обслуживания генерируют большое количество предупреждений, затрудняющих составление общей картины технической проблемы.



Согласно Palo Alto Networks, ИИ-технология, добавленная в CloudGenix, может автоматически группировать предупреждения, имеющие общую причину, для повышения скорости применения исправлений администраторами.

Некоторые проблемы, снижающие производительность, эта технология способна решать самостоятельно. Компания Palo Alto Networks утверждает, что её ПО может устранить до 99% заявок в службу поддержки, связанных с проблемами доступа к глобальной сети и к приложениям.

Автоматизация устранения неисправностей с помощью ИИ это популярный тренд сегодня. Juniper Networks реализовала такую возможность в июле, а несколькими неделями раньше интеллектуальную платформу автоматизации сетевых операций выпустило подразделение HPE, Aruba.

В традиционной для себя области кибербезопасности Palo Alto Networks объявила о добавлении интеграции между CloudGenix и Prisma Access — платформой защиты сетей предприятий от кибератак. Благодаря этому ИТ-администраторы получат возможность настраивать параметры безопасности для инфраструктуры своих компаний на базе CloudGenix через интерфейс Prisma Access.

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