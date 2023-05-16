Розпочав роботу офіційний онлайн-магазин ASUS в Україні

16 мая 2023 г., 17:25

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За заявою ASUS, відкрито офіційний онлайн-магазин компанії в нашій країні, який пропонує низку переваг під час купівлі продукції виробника. Зокрема, у ньому представлено лише продукцію, ввезену на територію Україну зі сплатою всіх належних податків і зборів, яка супроводжується фірмовою гарантією та повним спектром послуг післяпродажної підтримки ASUS. Крім того, кожен покупець магазину може отримати повноцінну технічну консультацію щодо вибору моделі ноутбука з оптимальним співвідношенням ціна/функціональність і відповідними технічними характеристиками для максимального задоволення своїх вимог.



На сьогодні у магазині доступний широкий асортимент ноутбуків ASUS, орієнтованих на різні категорії споживачів. Це ультрапортативні ноутбуки преміумкласу серії Zenbook, потужні робочі станції ProArt Studiobook, універсальні пристрої лінійки Vivobook, ігрові машини серії ROG та бізнес-ноутбуки ExpertBook. З часом асортимент доступних в магазині товарів буде розширюватися.



Інтернет-магазин ASUS обслуговує покупців із будь-яких куточків України, за винятком тимчасово окупованих територій. Доставлення товарів здійснюється за допомогою послуг «Нової пошти» протягом 1–3 днів залежно від регіону.



Нагадуємо користувачам, що авторизовані сервісні центри ASUS в Україні надають послуги з гарантійного обслуговування та ремонту лише для продукції ASUS, призначеної для продажу в Україні, і яку було ввезено на територію нашої країни офіційними каналами дистрибуції з дотриманням відповідних правил та сплатою митних платежів і податків. Користувачі можуть самостійно визначити, чи ввозився ноутбук ASUS на територію України з дотриманням усіх відповідних правил за допомогою спеціального сервісу.

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