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Red Cat поставить в Україну 200 швидкісних дронів зі збільшеною дальністю

16 мая 2023 г., 16:35
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Red Cat поставить в Україну 200 швидкісних дронів зі збільшеною дальністю

За заявою компанії Red Cat, вона отримала замовлення виготовлення для нашої країни 200 швидкісних дронів з функціональністю FPV (first-person view) зі збільшеною дальністю польоту. Очікується, що ця партія надійде на озброєння ЗСУ у червні.

Зазначається, що дрони, що поставляються, мають найвище співвідношення потужності до ваги в індустрії, пропонуючи підвищену маневровість, особливо в поєднанні з функціональністю FPV. Ці FPV-дрони також можуть літати в умовах поля бою, коли сигнал GPS відсутній або заблокований.

"На щастя, у Red Cat є виробничі потужності в США, необхідні для швидкого доставлення таких замовлень", - сказав генеральний директор Red Cat Джефф Томпсон (Jeff Thompson). «Ми раді надати наш продукт українським пілотам дронів і сподіваємося на подальшу взаємодію з ними, у тому числі шляхом надання нашого нового нічного безпілотника Teal 2. Більшість роботи дронів виконується вночі, і Teal 2 в авангарді можливостей нічних безпілотників».

Нагадаємо, що модель Teal 2 була офіційно випущена минулого місяця, для неї заявлено функціональність Dominate the Night, і вона оснащена новим датчиком Hadron 640R від Teledyne FLIR. Це забезпечує кінцевим користувачам тепловізійне зображення найвищої роздільної здатності в невеликому формфакторі (Група 1) та оптимізовано для роботи в нічний час. Іншими технологічними партнерами Red Cat для Teal 2 є компанії Athena AI, Reveal Technology та Tomahawk Robotics.

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