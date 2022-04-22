Rozetka вже відновила роботу 123 точок видачі

Rozetka продовжує відновлювати роботу точок видачі там, де вони найбільш потрібні.
Наразі, як повідомляється, вже працює 123 точки видачі Rozetka у 48 великих і маленьких містах України.
Учора до переліку відкритих точок додалися:
Біла Церква, вул. Таращанська, 191а
Одеса, вул. Героїв Оборони Одеси, 52А
Повний перелік точок видачі, що працюють станом на 21 квітня, дивіться на сайті: rozetka.com.ua/ua/pages/open_points/
Плановий графік роботи точок, які працюють: з 10:00 по 18:00. Індивідуальний - вказаний у переліку біля адреси. Фактичний графік залежатиме від військової ситуації в районі та місті.
У точках видачі, які працюють покупці можуть:
• отримати замовлення, оформлене через сайт;
• купувати товари з вітрин;
• придбати алкогольні та тютюнові вироби;
• приміряти одяг та взуття у примірочних;
• розрахуватися за покупки банківською карткою чи готівкою.
Доставка всіх замовлень в точки видачі ROZETKA - безкоштовна.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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