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Rozetka вже відновила роботу 123 точок видачі

22 апреля 2022 г., 8:35

Rozetka продовжує відновлювати роботу точок видачі там, де вони найбільш потрібні.

Наразі, як повідомляється, вже працює 123 точки видачі Rozetka у 48 великих і маленьких містах України.

Учора до переліку відкритих точок додалися:
Біла Церква, вул. Таращанська, 191а
Одеса, вул. Героїв Оборони Одеси, 52А

Повний перелік точок видачі, що працюють станом на 21 квітня, дивіться на сайті: rozetka.com.ua/ua/pages/open_points/  

Плановий графік роботи точок, які працюють: з 10:00 по 18:00. Індивідуальний - вказаний у переліку біля адреси. Фактичний графік залежатиме від військової ситуації в районі та місті.

У точках видачі, які працюють покупці можуть:
• отримати замовлення, оформлене через сайт;
• купувати товари з вітрин;
• придбати алкогольні та тютюнові вироби;
• приміряти одяг та взуття у примірочних;
• розрахуватися за покупки банківською карткою чи готівкою.

Доставка всіх замовлень в точки видачі ROZETKA - безкоштовна.

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