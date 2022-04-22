Rozetka вже відновила роботу 123 точок видачі

22 апреля 2022 г., 8:35

Rozetka продовжує відновлювати роботу точок видачі там, де вони найбільш потрібні.



Наразі, як повідомляється, вже працює 123 точки видачі Rozetka у 48 великих і маленьких містах України.



Учора до переліку відкритих точок додалися:

Біла Церква, вул. Таращанська, 191а

Одеса, вул. Героїв Оборони Одеси, 52А



Повний перелік точок видачі, що працюють станом на 21 квітня, дивіться на сайті: rozetka.com.ua/ua/pages/open_points/



Плановий графік роботи точок, які працюють: з 10:00 по 18:00. Індивідуальний - вказаний у переліку біля адреси. Фактичний графік залежатиме від військової ситуації в районі та місті.



У точках видачі, які працюють покупці можуть:

• отримати замовлення, оформлене через сайт;

• купувати товари з вітрин;

• придбати алкогольні та тютюнові вироби;

• приміряти одяг та взуття у примірочних;

• розрахуватися за покупки банківською карткою чи готівкою.



Доставка всіх замовлень в точки видачі ROZETKA - безкоштовна.

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