За минулу добу відновлено електропостачання 40,4 тис споживачів

22 апреля 2022 г., 9:56

0

Tweet

Як повідомляє Міненерго, за минулу добу відновлено електропостачання близько 40,4 тисячам споживачів. Зокрема, у Донецькій області – 19,1 тисячам споживачів, Київській і Дніпропетровській – по 6 тисяч, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 2,5 тисячам, Сумській – 1,3 тисячам, Миколаївській – 300 споживачам, Чернігівській – 200 споживачам.



Силами ремонтного персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС» відновлено прямий телефонний зв'язок майданчика станції з оперативним черговим Держатомрегулювання. З ранку 20 квітня щоденна інформація про поточний стан безпеки ядерних і радіаційних об’єктів надходить від начальника зміни ЧАЕС до Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання електронною поштою за встановленими процедурами.



Станом на 21 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 889 населених пунктів, загалом близько 749,4 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 283 тисячі споживачів, Харківській - 191 тисячі, Луганській – 101 тисяч, Київській – 87,4 тисячі споживачів.



“Укренерго” повідомляє, що все більше ділянок на магістральних електромережах Київської, Чернігівської та Сумської областей включаються в роботу. Наразі подано електроживлення на повітряну лінію 330 кВ на кордоні Київщини та Чернігівщини. На черзі на включення ще дві лінії – 330 та 750 кВ відповідно.



Тривають роботи ще на трьох лініях 330 кВ. За добу разом із саперами оглянуто 60 прольотів, знешкоджено 23 протитанкові міни.



Замінено вимикач 110 кВ на високовольтній підстанції на Сумщині, ще на одній ПС в Київській області завершується монтаж устаткування, встановлюються нові опори, замінюються проводи та ізоляція.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист