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Рост европейского рынка решений для умного дома превысил 25%

8 июля 2021 г., 16:35
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Рост европейского рынка решений для умного дома превысил 25%

По оценкам IDC, в начальной четверти 2021 г. европейский регион освоил почти 23 млн устройств, связанных с концепцией умного дома. В годовом сопоставлении рост составил 25,6%.

Позитивная динамика прослеживалась во всех продуктовых категориях, однако лидерами роста были решения для видеоразвлечений — при росте на 24,9% локальный рынок освоил 10,7 млн умных телевизоров и цифровых медиа-адаптеров, что отвечает 46,6% общего количества. В частности, на долю Смарт ТВ пришлось 79,4% поставок категории, а цифровым медиа-адаптерам отошло 20,4%.

Умные колонки выросли в поставках на 19,1%, а на ведущих позициях оставались Amazon и Google.

Продукты, связанные с домашней безопасностью, умным освещением и регулированием температуры разошлись общим тиражом в размере 6,1 млн устройств (+26,7% «YoY»).

Европейски рынок в обозримой перспективе останется на траектории роста — при среднегодовом увеличении поставок в период с 2020 по 2025 г. на уровне 13,961%, по итогам 2025 г. будет отгружено свыше 207 млн устройств.

Страны Центральной и Восточной Европы показали уверенный рост двухзначного порядка (+25,6%). Помимо решений для видеоразвлечений высоким спросом здесь пользовались умные пылесосы.

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